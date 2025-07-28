الرياض - كتبت رنا صلاح - خلال أسبوع واحد فقط وتحديدًا في الفترة من 15 إلى 21 من محرم 1447هـ، الموافق من 10 حتى 16 يوليو 2025م، أطلقت وزارة الداخلية السعودية واحدة من أضخم حملاتها الميدانية لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، في تحرك أمني منظم وشامل، جاب جميع مناطق المملكة من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها وهذه الحملة لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل جاءت كرسالة واضحة وحاسمة بأن المملكة لا تتهاون مع من يعبث بأنظمتها أو يتجاوز قوانينها ديجزغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

ترحيلات بالجملة تبدأ من اليوم .. آلاف الوافدين خارج المملكة خلال أيام لهذا السبب

أسفرت الحملة عن ضبط 23,167 مخالفًا، تم تصنيفهم حسب نوع المخالفة على النحو التالي:

14,525 مخالفًا لنظام الإقامة.

5,511 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

3,131 مخالفًا لنظام العمل.

الحدود ليست خارج نطاق السيطرة

لم تقتصر الحملة على المدن والقرى والتجمعات السكنية فقط، بل شملت كذلك الحدود البرية للمملكة، حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبط 1,593 شخصًا أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل الأراضي السعودية بشكل غير نظامي.

وتوزعت جنسيات المتسللين كالتالي:

30% من الجنسية اليمنية.

69% من الجنسية الإثيوبية.

1% من جنسيات أخرى.

في المقابل تم ضبط 41 شخصًا حاولوا الهرب من داخل المملكة إلى الخارج بطرق غير مشروعة، مما يعكس رقابة أمنية دقيقة وشاملة لا تكتفي بمراقبة الداخل، بل تتابع وتلاحق من يحاول التسلل خارج البلاد أيضًا، سواء لأغراض الهروب أو التهريب.

تفكيك شبكات الدعم

لا تكتمل أي حملة أمنية دون استهداف جذور المشكلة والمقصود هنا أولئك الذين يسهمون في إيواء وتشغيل وتسهيل تحركات المخالفين، سواء بدافع الربح أو المجاملة أو التواطؤ.

خلال الحملة، تم القبض على 22 شخصًا متورطين في:

نقل المخالفين من مكان لآخر داخل المملكة.

تشغيلهم بطرق غير نظامية.

إيوائهم في مساكن أو مزارع أو منشآت مهجورة.

التستر عليهم أو تقديم تسهيلات لوجستية.

إجراءات قانونية مشددة

حتى بعد ضبط المخالفين، لم تتوقف الحملة، بل استمرت باتخاذ الإجراءات النظامية لإعادتهم إلى بلدانهم، وفق القوانين المعمول بها، وبالتعاون مع الجهات الدبلوماسية ذات العلاقة.

حاليًا تجري الجهات المعنية إجراءات نظامية بحق 16,441 وافدًا مخالفًا، موزعين كما يلي:

14,255 رجلًا.

2,186 امرأة.

أما على صعيد الترحيل الفعلي، فقد تم: