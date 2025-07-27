الرياض - كتبت رنا صلاح - كذب المنجمون ولو صدفوا، نوضح لحضراتكم توقعات أثارت الرأي العام ولكننا لا نؤكد حدوثها، فقط هي كلام تم تداوله، حيث تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم مفادها أن خبيرة التوقعات اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، توقعت في وقت سابق أن يعمد ثلاثة رؤساء عرب توفوا إلى الحصول على رموز أو مجسمات تذكارية في بلدانهم.

توقعات ليلى عبد اللطيف صدام حسين ومعمر القذافي وحسني مبارك سيتم إقامة نصب تذكارية لهم في بلدانهم

توقعت المنجمة ليلى عبد اللطيف الرؤساء الذين سيتم إنشاء نصب تذكارية لهم وهم:

الرئيس صدام حسين،

الرئيس معمر القذافي،

بالإضافة للرئيس المصري محمد حسني مبارك.

ما مدى دقة هذه التوقعات؟

حتى الآن، لا توجد مصادر موثوقة أو تصريحات رسمية موثقة عبر المواقع الإخبارية الكبرى تؤكد مثل هذه التوقعات أو نسبتها إلى ليلى عبد اللطيف في سياق هذه الأسماء.

أبرز التوقعات المعروفة لها تشمل أحداثاً سياسية كـ”جنازة رئيس عربي”، وعود شخصيات اعتُقد أنها ماتت، أو تحذيرات عامة من محاولات اغتيال أو كوارث طبيعية، لكنها لم تتضمن تصريحات محددة تتناول مجسمات أو رموز لهؤلاء الرؤساء تحديدًا.

من هي ليلى عبد اللطيف؟

الاسم: ليلى عبد اللطيف، خبيرة توقعات لبنانية.

المهنة: تظهر في برامج معرفية ترفيهية، تقدم توقعات سياسية واقتصادية وفنية.

نيز متابعيها: كانت قد حققت شهرة لمتابعين مهتمين بالتنجيم والتنبؤات، لكن تعرضت لازدواجية الآراء وانتقادات من قبل جهات إعلامية وانتقادات اجتماعية. بعض توقعاتها تبدو عامة جدًا وتتكرر في وسائل الإعلام التقليدية، وقد تحقق بعضها أو تبقى غير مثبتة

ما يجب مراعاته

التأكد من المصدر: معظم المواقع التي تُنسب إليها توقعات من هذا النوع لا توثق الفيديو أو المصدر الأصلي.

توقعات عامة وعديمة التفاصيل: المقصود عادة يُشار إلى “جنازة رئيس عربي” أو “اغتيال شخصية سياسية”، دون تحديد أسماء أو مجسمات تذكارية.

تحذير من التضخم الإعلامي: كثير من التنبيهات الإنسانية تُضخم عبر نسخ غير دقيقة، أو نشر ادعاءات بلا توثيق.

ليلى عبد اللطيف

لا يتوفر حتى اللحظة أي تصريح رسمي موثوق من ليلى عبد اللطيف يشير إلى توقعها أن تظهر مجسمات تذكارية في العراق أو ليبيا أو مصر للرؤساء المذكورين (صدام، القذافي، مبارك أو “برج عبد الله”). والتوقعات العامة التي نسبت إليها تبقى ضمن نطاق التكهنات الغامضة دون أدلة محددة.