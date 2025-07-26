الرياض - كتبت رنا صلاح - تبدأ من يوم الأحد المقبل، تشير التوقعات إلى قدوم حالة مطرية على بعض مناطق المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض الحالات، مما قد يؤثر على الحياة اليومية للسكان وقد حذرت الأرصاد الجوية السكان من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة.

حالة مطرية غزيرة تعم بعض مناطق السعودية بدءًا من الأحد المقبل

تشمل المناطق المتوقع أن تشهد أمطارًا غزيره الأجزاء الغربية والجنوبية من المملكة، حيث يجب على المواطنين الانتباه للظروف الجوية المتغيرة كما يتوقع أن تستمر هذه الحالة المطرية لعدة أيام، مما قد يؤدي إلى تجمع المياه في بعض الشوارع.

تدعو الهيئة العامة للأرصاد المواطنين لمتابعة تحديثات الحالة الجوية وأخذ الاحتياطات المناسبة لتجنب المشاكل الناتجة عن الأمطار الغزيرة كما ينصح بعدم القيام برحلات غير ضرورية خلال فترات الذروة لتفادي أي حوادث قد تنجم عن الظروف الجوية الصعبة.

في الختام، إن هذه الحالة المطرية هي تجسيد للتغيرات المناخية التي تؤثر على العالم، مما يستدعي التوعية بأهمية الوقاية والاستعداد لأي طارئ يتوجب على الجميع التحلي بالحذر والتفكير بشكل جيد خلال هذه الفترات.