الرياض - كتبت رنا صلاح - في المملكة العربية السعودية تعد سلامة الطرق من أولويات الدولة، وقد وضعت الإدارة العامة للمرور منظومة شاملة من الأنظمة واللوائح التي تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية، وحماية الأرواح، والحفاظ على الممتلكات من بين أبرز هذه الأدوات: نظام المخالفات المرورية، وهو نظام صارم وفعّال، يُلزم السائقين باتباع القوانين بدقة، ويُوقّع عليهم غرامات عند مخالفتها حعصقب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رسميا .. المرور السعودي يصدم الجميع بمخالفات جديدة تبدأ تطبيقها في 2025

الغرامات ليست فقط لتأديب المخالف بل هي آلية تضمن تحقيق التوازن في استخدام الطريق، وتقليل نسب الحوادث، وردع المتهورين مع الازدحام المتزايد وعدد المركبات المتصاعد، يصبح الالتزام بالأنظمة حاجة ملحّة، لا مجرد التزام قانوني.

لذلك، طورت الإدارة العامة للمرور في المملكة سبعة جداول رئيسية للمخالفات، يختلف كل منها في نوع المخالفة وقيمتها المالية، وفقًا لدرجة الخطورة أو التأثير على السلامة العامة.

جدول رقم 1 غرامات تبدأ من 100 إلى 150 ريالاً

يتعلق هذا الجدول بالمخالفات البسيطة، التي تُعتبر في أغلبها سلوكيات مهملة لكنها قابلة للإصلاح ومن أبرزها:

القيادة داخل الأسواق أو المناطق الممنوعة.

ترك محرك المركبة يعمل دون إطفائه والخروج منها.

الوقوف الخاطئ في مواقف المعاقين دون وجود تصريح.

عبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصصة أو تجاهل أولوية المشاة.

جدول رقم 2 الغرامة من 150 إلى 300 ريال سعودي

تبدأ هنا مرحلة أكثر جدية، حيث تشمل مخالفات تمس السلامة المرورية بشكل مباشر، مثل:

القيادة بدون رخصة أو برخصة غير مناسبة.

التشويش بأنوار المركبة على الآخرين.

عدم ربط حزام الأمان.

عدم الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.

جدول رقم 3 غرامات تتراوح من 300 إلى 500 ريال سعودي

يُركز هذا الجدول على مخالفات تمثل خطرًا مباشرًا على حياة الآخرين، مثل:

إلقاء المخلفات من السيارة أثناء القيادة.

القيادة برخصة منتهية الصلاحية.

التباطؤ المفاجئ دون سبب واضح.

ترك الأطفال دون العاشرة داخل السيارة بمفردهم.

جدول رقم 4 الغرامة من 500 إلى 900 ريال سعودي

يتعلق هذا الجدول بمركبات النقل الثقيل والحمولات الزائدة، حيث تشمل المخالفات:

زيادة الحمولة فوق المسموح.

عدم تشغيل أنوار المركبة عند دخول الأنفاق.

قيادة المركبة لغرض مختلف عن المصرّح به.

عدم مراعاة المركبة المقابلة عند الانعطاف أو التجاوز.

جدول رقم 5 الغرامة من 1000 إلى 2000 ريال سعودي

تعد هذه الفئة من المخالفات جسيمة، ومن أبرزها: