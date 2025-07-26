الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب موعد صرف الدفعة 93 من برنامج حساب المواطن، يتجدد الحديث بين المواطنين عن أهمية هذا البرنامج والدور الذي يلعبه في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على شريحة كبيرة من الأسر السعودية فالمواطن اليوم أكثر من أي وقت مضى، يحتاج إلى دعم فعّال يواكب الظروف المعيشية المتغيرة، والأسعار التي لا تكف عن الارتفاع ناهيك عن متطلبات الحياة اليومية التي أصبحت ترهق دخل الأسرة العادي ومن هنا تأتي أهمية معرفة تفاصيل صرف الدعم، وموعده، وآلية الحصول عليه، ومن يستحقه فعلًا تضندف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بشرى للمستفيدين .. دفعة حساب المواطن 93 في الطريق وهذا هو التاريخ المؤكد

بحسب ما أعلنته الجهات الرسمية، سيتم صرف الدفعة رقم 93 من برنامج حساب المواطن في يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025 وهذا الموعد ثابت ضمن الجدول الزمني الذي اعتادت عليه الأسر السعودية المستفيدة، إذ يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف عطلة رسمية أو نهاية أسبوع ولحسن الحظ، فإن هذا الشهر لا يتزامن فيه الصرف مع إجازة أو عطلة، وبالتالي لن يكون هناك أي تأخير.

هذا التوقيت بالغ الأهمية خصوصًا أنه يأتي مع بداية شهر جديد يحتاج فيه المواطن إلى تغطية مصاريف أساسية مثل الإيجار، فواتير الكهرباء والمياه، مستلزمات الغذاء، والضروريات الأخرى كما أن هذا التوقيت يصادف فترة العودة للمدارس، وهو أمر يزيد من أعباء الأسر، ويجعل الدعم أكثر حيوية من أي وقت مضى.

ما هو برنامج حساب المواطن فعلًا؟

بعيدًا عن الشعارات، وبلغة بسيطة، فإن حساب المواطن هو برنامج دعم نقدي تقدمه الحكومة السعودية، وتحديدًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للمواطنين الذين ينتمون إلى فئات الدخل المحدود والمتوسط الهدف واضح: مساعدتهم ماليًا في مواجهة التكاليف المعيشية التي قد تكون مرهقة، والتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها في السنوات الأخيرة.

ما يميز هذا البرنامج عن غيره هو أن الدعم فيه موجه ومحدد بدقة، ولا يُمنح بشكل عشوائي، بل بناء على بيانات المواطن ودخله الشهري وعدد أفراد أسرته لذلك فهو يعتبر أكثر عدالة وفعالية في الوصول إلى من يستحقه فعلًا.

كيف يتم صرف حساب المواطن؟

صرف الدعم يتم بطريقة منظمة وسلسة إذ يودع المبلغ المستحق لكل مستفيد في الحساب البنكي المسجل في النظام كل ما يحتاجه المستفيد هو التأكد من أن بياناته البنكية صحيحة ومحدّثة، لأن أي خطأ في رقم الآيبان أو اسم البنك قد يؤدي إلى تأخير الاستلام أو حتى فشل عملية الإيداع بالكامل.

كما يمكن لأي شخص يرغب في التحقق من أهليته أو حالة طلبه الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن وإدخال رقم الهوية والبيانات المطلوبة، ليحصل فورًا على نتيجة تفيد هل هو مؤهل للحصول على الدعم في هذه الدفعة أم لا.

شروط الاستحقاق في برنامج حساب المواطن

البرنامج لا يفتح بابه للجميع، بل يشترط توفر مجموعة من المعايير والشروط الواضحة، وهي كالآتي: