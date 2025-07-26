الجوازات تفاجئ الجميع .. زوجات المغتربين مهددات بمغادرة المملكة بعد هذا القرار الصادم

الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة رسمية أثارت ردود فعل متباينة داخل أوساط الجاليات المقيمة في المملكة العربية السعودية، أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا مهمًا بخصوص شروط إضافة أفراد الأسرة إلى رخصة إقامة رب الأسرة الوافد القرار لم يأتي بجديد من حيث الأطر النظامية، إلا أن التأكيد العلني عليه لا سيما فيما يخص الزوجة ذات الديانة المغايرة اعتُبر مفاجئًا لدى كثير من الوافدين الذين لم يدركوا أن الأمر يخضع لمتطلبات قانونية دقيقة لا تقبل الاستثناءات صنومغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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نص القرار على أنه لا يمكن إضافة الزوجة إلى رخصة إقامة رب الأسرة الوافد في حال كانت ديانتها مختلفة عن ديانته وفي هذه الحالة يجب على الزوجة استخراج إقامة مستقلة، برسوم مقررة تبلغ 500 ريال سعودي كما يشمل القرار أيضًا الأبناء القُصر، الذين يمكن إضافتهم إلى إقامة رب الأسرة، شريطة توفر كافة المستندات النظامية المطلوبة.

الإجراءات المطلوبة لإضافة أفراد الأسرة

وفقًا للبيان الصادر فإن عملية الإضافة تتطلب ما يلي: