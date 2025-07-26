الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت هيئة النقل العام في الرياض عن بدء التشغيل التجريبي للمسار البرتقالي ضمن شبكة قطار الرياض، في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز مجرد اختبار تقني، التشغيل هذا لا يقتصر على التجربة الفنية، بل يمثل نقطة تحوّل في شكل التنقل داخل العاصمة، ودعماً عملياً لرؤية المملكة 2030 في جعل الرياض مدينة ذكية متكاملة هنثتط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاجل من هيئة النقل .. تغييرات صادمة في مواعيد قطار الرياض تبدأ في هذا الموعد

بدأ التشغيل التجريبي في الخامس من يونيو ويستمر حتى الرابع عشر من الشهر نفسه، ويقتصر على ساعات محددة من العاشرة صباحًا وحتى منتصف الليل وهذه الخطوة مدروسة بدقة، وتهدف إلى جمع بيانات تشغيلية حقيقية تساعد الهيئة على رصد المشكلات الفنية، وفهم حركة الركاب، وتحديد متطلبات التوسعة القادمة.

تشغيل موسع يقترب من الواقع

اعتبارًا من الخامس عشر من يونيو، سيتم تمديد فترة التشغيل لتبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى منتصف الليل وهذا التصعيد يعكس جاهزية الهيئة للانتقال إلى نمط تشغيل يومي كامل، يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين والهدف هنا هو توفير خدمة نقل عام دائمة، موثوقة، وفعالة تغني عن الاعتماد الكامل على السيارات الخاصة.

أهمية المسار البرتقالي في منظومة القطار

يُعد المسار البرتقالي من أهم الخطوط في شبكة قطار الرياض، لارتباطه بعدد من المحطات المركزية، أبرزها محطة قصر الحكم على المسار الأزرق، ومحطة النسيم المرتبطة بالمسار البنفسجي وهذه المحطات تتيح سهولة التنقل بين أطراف المدينة، وتوفر نظامًا مترابطًا يخدم المواطنين والوافدين على حد سواء.

القطار وسيلة وليست رفاهية

التشغيل التجريبي ليس مجرد تفعيل لمسار، بل خطوة مدروسة ضمن خطة أكبر لتحويل الرياض إلى مدينة ذكية، تعتمد على حلول النقل العام لتقليل الزحام وخفض الانبعاثات وهذه الخطة تأتي متماشية مع النمو السكاني المتسارع، والتوسع العمراني المستمر، والحاجة إلى بدائل نقل حديثة وفعالة.

الفوائد الملموسة على الأرض

من أبرز الآثار المباشرة لتشغيل هذا المسار: