الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه الأنظار نحو السماء في المملكة العربية السعودية، حيث ترصد رادارات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تغيرات جوية مهمة تشير إلى قدوم حالة مطرية جديدة خلال الأسبوع المقبل وهذه الحالة الماطرة ليست مجرد فرصة لاستقطاب المياه بعد جفاف طويل، بل تمثل بداية لفترة من الاستقرار الجوي، تستمر لعدة أيام متواصلة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على مختلف مناطق المملكة من الناحية البيئية والزراعية والاقتصادية زحكتا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الخير قادم .. السعودية على موعد مع موجة أمطار غزيرة تستمر لأيام

وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة عن رئاسة الأرصاد السعودية، فإن موجة أمطار متوسطة إلى غزيرة متوقعة أن تبدأ من أواخر الأسبوع الجاري وتستمر إلى عدة أيام متتابعة وهذه الحالة تشمل مناطق واسعة تمتد من الأجزاء الشمالية والغربية وحتى الوسطى من البلاد، مع احتمال تراكم كميات جيدة من الأمطار في مناطق جغرافية مختلفة.

تشير الرادارات إلى أن هذه الحالة ستتمثل في نشاط منخفض جوي يُحدث اضطرابات في طبقات الغلاف الجوي، تؤدي إلى تكون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح معتدلة إلى نشطة في بعض المناطق، ما يهيئ الأرض لاستقبال كميات الأمطار بكفاءة ويُقلل من مخاطر الجفاف.

أهمية هذه الحالة المطرية

يأتي هذا التغير المناخي في توقيت مناسب جدًا، حيث يعاني معظم مناطق المملكة من ندرة الأمطار خلال الأشهر الماضية، وهو ما أثّر على الزراعة، ونضوب بعض الموارد المائية السطحية والجوفية ومع قدوم هذه الأمطار، فإن هناك أملًا كبيرًا في تجديد النشاط الزراعي، وتحسين المحاصيل، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل مباشر على مياه الأمطار في ري الأراضي الزراعية.

من جهة أخرى تعمل الأمطار على تحسين جودة الهواء، وتخفيف درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المملكة خلال الصيف، كما أنها تلعب دورًا هامًا في دعم التنوع البيئي، حيث تساهم في إنعاش الغطاء النباتي وتحسين الظروف الطبيعية للحياة البرية.

استعدادات الجهات المختصة

تعمل الجهات الحكومية المختصة مثل الدفاع المدني والأرصاد ووزارة البيئة والمياه والزراعة على الاستعداد المبكر لمواجهة أي تداعيات قد تنتج عن هذه الحالة المطرية وتشمل هذه الاستعدادات رفع جاهزية فرق الطوارئ، تجهيز آليات شفط المياه، والتواصل المستمر مع المواطنين لتحذيرهم من مخاطر السيول المحتملة في المناطق المنخفضة والأودية.

كما تم التأكيد على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات، خاصة في المناطق المعرضة لتجمع المياه، حرصًا على سلامة الجميع.