الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية قرارًا رسميًا صارمًا بشأن ترك الأطفال دون سن العاشرة بمفردهم داخل المركبات دون وجود مرافق راشد، حيث اعتبرته مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون بغرامة مالية تصل إلى 500 ريال سعودي وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجهات المختصة على حماية سلامة الأطفال من المخاطر التي قد تنجم عن تركهم دون مراقبة داخل المركبات، خصوصًا في أجواء المملكة الحارة التي تزيد من مخاطر التعرض للأضرار الجسدية والنفسية معلظر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رسميا .. 500 ريال غرامة لترك الأطفال وحدهم داخل السيارة - القرار يدخل حيز التنفيذ

يعد ترك الأطفال وحدهم في المركبات دون مراقبة أمرًا خطيرًا للغاية، فهو قد يعرض حياة الطفل للخطر في عدة أوجه، لا سيما في أجواء الصيف الحارقة التي تشهدها السعودية، حيث يمكن أن ترتفع درجة حرارة داخل السيارة بشكل سريع جدًا، ما يسبب ما يُعرف بضربة الشمس أو الإجهاد الحراري الذي قد يؤدي إلى حالات إغماء، جفاف، أو حتى وفاة الطفل إذا لم يتم التدخل بسرعة.

لم يكن هذا القرار من فراغ فقد رصدت الجهات المعنية العديد من الحوادث المؤسفة التي كانت نتيجتها ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات لفترات زمنية متفاوتة، مما تسبب في تعرضهم لمخاطر صحية جسيمة إضافة إلى ذلك قد يحدث داخل المركبة حوادث أخرى بسبب تحرك المركبة أو العبث بالعناصر التي قد تسبب أضرارًا للطفل.

تفاصيل المخالفة والغرامة المقررة

وفقًا للقرار الصادر من المرور السعودي، فإن ترك الطفل دون سن العاشرة بمفرده داخل المركبة دون وجود مرافق راشد يشكل مخالفة مرورية تُفرض عليها غرامة مالية مقدارها 500 ريال سعودي وهذا الإجراء يهدف إلى ردع السائقين أو أولياء الأمور عن هذا السلوك الخاطئ، وتشجيعهم على أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أطفالهم أثناء القيادة أو التوقف.

يُذكر أن هذه المخالفة تنتمي إلى فئة المخالفات التي ترتبط مباشرة بسلامة الإنسان، وهي جزء من منظومة المرور التي تركز على تقليل الحوادث والحفاظ على الأرواح، لا سيما حياة الأطفال الذين يُعتبرون من أكثر الفئات عرضة للخطر.

لماذا يجب أن لا يترك الأطفال وحدهم في المركبة؟

هناك أسباب عديدة تؤكد ضرورة عدم ترك الأطفال دون مراقبة في السيارة، منها: