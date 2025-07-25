الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الجديد الذي يتناول مدى التزام المطارات والناقلات الجوية بأوقات الرحلات خلال شهر يونيو الماضي التقرير يعكس الأداء التشغيلي للناقلات ويبرز الجهود المبذولة من قبل إدارات المطارات لضمان خدمة أفضل للركاب.

الطيران المدني تصدر تقريراً حول التزام المطارات والناقلات بجدولة الرحلات في يونيو

وفقاً للتقرير، سجلت نسبة الالتزام بأوقات الرحلات تحسناً ملحوظاً، حيث أظهرت البيانات أن العديد من الناقلات الجوية حققت أرقامًا إيجابية في هذا الصدد ويسعى القطاع إلى تعزيز هذا الاتجاه لضمان تجارب تنقل أكثر سلاسة للمسافرين.

كما أكد المسؤولون في الهيئة أن تحسين الالتزام بأوقات الرحلات يعد أولوية قصوى ويتطلب تكثيف التعاون بين جميع الأطراف المعنية من جهة أخرى، أوضح التقرير بأن بعض المطارات ورغم تحسن الأداء، لا تزال تواجه تحديات تتطلب المزيد من العمل والتنظيم.

مع اقتراب موسم السفر، يعكس هذا التقرير حرص هيئة الطيران المدني على تعزيز مستويات الخدمة ورفع رضا المسافرين، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الأداء لضمان تحقيق الأهداف المحددة يُنتظر أن تسهم هذه الجهود في تحقيق استدامة أعلى في قطاع الطيران.