الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت أمانة جدة أنها بصدد إنشاء وكالة جديدة تركز على الرقابة وحماية السواحل، حيث تهدف هذه الوكالة إلى تعزيز الأمن والسلامة في الشواطئ وذكرت الأمانة أنها ستعتمد على توظيف منقذين ومنقذات مؤهلين لضمان توفير بيئة آمنة للزوار.

أمانة جدة تؤكد إنشاء وكالة للرقابة وحماية السواحل وتوظيف منقذين لتأمين الشواطئ

كما أكدت الأمانة في تصريحاتها أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز السياحة في المنطقة ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير مناطق الشواطئ وتعزيز الاستفادة منها.

وعلى الرغم من التحديات المتعددة، تعتزم أمانة جدة تقديم خطط شاملة من أجل تعزيز التوعية بمخاطر البحر وكيفية التعامل معها يُذكر أن الشواطئ تعتبر من الوجهات السياحية الهامة في المدينة، مما يستلزم توفير مستوى عالى من الحماية للزوار.

في سياق آخر، سيكون للوكالة الجديدة دور فعال في مراقبة الشواطئ وضمان الالتزام بجميع المعايير والسلامة العامة لذلك، سترتكب الأمانة جهود مضاعفة لضمان نجاح هذه المبادرة وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.