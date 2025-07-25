الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2,234 مركبة من طراز بايك - X7 موديلات 2022 حتى 2025 والسبب لا يحتمل التأجيل أو التهاون، فالخلل يتعلق بصندوق الفيوزات الكهربائية، وقد يؤدي إلى تماس كهربائي يزيد من احتمالية نشوب حريق داخل المركبة حمغذو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رسميا .. استدعاء أكثر من 2,000 مركبة BAIC X7 بسبب خطر الحريق المفاجئ

الوزارة، وعبر منصاتها الرسمية، أصدرت بيانًا واضحًا ومباشرًا أفادت فيه بأنها بدأت حملة استدعاء عاجلة تشمل مركبات BAIC X7 موديل السنوات 2022 و2023 و2024 و2025 وأكدت أن عدد المركبات المعنية بالاستدعاء يصل إلى 2,234 مركبة داخل السوق السعودي.

أما عن السبب فتمثل في وجود خلل في صندوق الفيوزات الكهربائية، وهو الجزء المسؤول عن توزيع الكهرباء داخل السيارة وحمايتها من ارتفاعات التيار المفاجئة والخلل بحسب الوزارة قد يؤدي إلى تماس كهربائي داخلي، وهو ما يرفع بشكل كبير من خطر حدوث حريق في السيارة، سواء كانت قيد التشغيل أو في وضع التوقف.

من هي شركة بايك وماذا نعرف عن طراز X7؟

شركة بايك BAIC هي واحدة من أبرز شركات تصنيع السيارات في الصين، وتمتلك تاريخًا صناعيًا طويلًا، وتنتج مركبات خاصة للاستخدام الشخصي والعام وحتى للقطاع العسكري بدأت مؤخرًا بالتوسع في الأسواق الخليجية، خاصة في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم طرازات متعددة تتميز بالسعر المناسب والتقنيات الحديثة.

أما طراز بايك X7 فهو مركبة SUV متوسطة الحجم، تتوفر بمحرك توربيني، وتتميز بمواصفات أمان ورفاهية تنافسية، مثل شاشة عرض كبيرة، ومقاعد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وعدد من حساسات القيادة والاصطفاف وهذا الطراز جذب انتباه المستهلك السعودي الباحث عن سيارة عائلية عصرية بسعر معقول.

لكن يبدو أن المشكلة الآن لا تتعلق بالمواصفات، بل بجانب الأمان والسلامة، وهي النقطة التي لا مجال فيها للمجاملات أو التنازلات.

ما هو صندوق الفيوزات ولماذا هو مهم إلى هذه الدرجة؟

في أي سيارة حديثة، يلعب صندوق الفيوزات الكهربائية دورًا حيويًا في توزيع الكهرباء على كافة أجزاء المركبة: الأنوار، النوافذ، الراديو، نظام التكييف، وحتى وحدة التحكم بالمحرك كل فيوز (Fuse) يعمل كصمام أمان، وإذا حدث أي خلل في أحد الأنظمة، يقوم الفيوز بقطع التيار الكهربائي عنه لحمايته.

لكن في حالة خلل في صندوق الفيوزات نفسه، فإن نظام الحماية هذا يصبح غير فعال وبالتالي إذا حدثت زيادة في الجهد الكهربائي أو تسريب كهربائي، فقد لا يتم فصله، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الأسلاك أو التوصيلات الكهربائية، وهنا تزداد احتمالية اندلاع حريق.

بمعنى آخر الخطأ هنا ليس في فيوز منفرد، بل في العقل الكهربائي المسؤول عن كل شيء وهذا ما جعل الوزارة تتدخل فورًا وتعلن الاستدعاء دون أي تأخير.

ما المطلوب من أصحاب المركبات المستهدفة؟

إذا كنت تملك مركبة من طراز بايك X7 موديل 2022 إلى 2025، فعليك اتخاذ الخطوات التالية فورًا:

تحقق من شمول سيارتك في الحملة:

من خلال الدخول إلى موقع استدعاء، التابع لوزارة التجارة.

أو عبر رقم الهيكل (VIN) الموجود على الاستمارة أو داخل المركبة.

التواصل مع الوكيل المحلي:

وكيل بايك في السعودية هو شركة بوابة العربات، ويمكن التواصل معهم لتحديد موعد فحص المركبة مجانًا.

لا تنتظر ظهور الأعراض:

حتى وإن لم تلاحظ أي مشكلة حالياً، وجود الخلل يعني أن الخطر قائم، وقد يظهر فجأة دون إنذار.

التأكد من إتمام الصيانة مجاناً:

الوزارة أكدت أن عملية الفحص والإصلاح مجانية تمامًا، ولا يحق للوكيل تحصيل أي رسوم من المستهلك.