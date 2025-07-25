الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم عن قرار رسمي يقضي برفع نسب التوطين في ثلاث مهن رئيسية داخل سوق العمل، وهي: الصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة الفنية وقد تم هذا القرار بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، أبرزها: وزارة الصحة، وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ستندر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة للعمالة الأجنبية .. حظر رسمي للعمل في 3 مهن شائعة داخل المملكة!

لماذا في هذا التوقيت؟ والإجابة بسيطة فالمملكة منذ إطلاق رؤية 2030، وهي تضع ملف التوطين في مقدمة أولوياتها والآن وبعد سنوات من التدرّج المدروس، يبدو أن المرحلة قد نضجت بما فيه الكفاية للانتقال إلى تنفيذ قرارات جريئة تطال المهن ذات الأهمية القصوى.

تعد المهن المستهدفة اليوم الصيدلة وطب الأسنان والهندسة الفنية من أكثر المهن حساسية وتأثيرًا في المجتمع، سواء من الناحية الصحية أو الإنشائية أو الاقتصادية ومع وجود كفاءات سعودية مؤهلة، لم يعد من المنطقي استمرار اعتماد المملكة على العمالة الأجنبية في هذه الوظائف، لا سيما في ظل ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين المحليين في تلك التخصصات.

ماذا يعني ذلك فعليا؟

الوزارة لم تترك الأمر عامًا أو فضفاضًا، بل وضعت نسبًا محددة وملزمة، بالإضافة إلى تحديد الأجور التي تحتسب ضمن التوطين، ما يمنع التحايل أو التلاعب إليك التفاصيل بدقة:

مهنة الصيدلة

يستهدف القرار المنشآت التي يعمل بها 5 صيادلة أو أكثر، وينص على ما يلي:

رفع التوطين إلى 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية.

رفع التوطين إلى 65% في صيدليات المستشفيات.

رفع التوطين إلى 55% في أنشطة الصيدلة الأخرى (مثل المستودعات ومراكز التوزيع).

بمعنى آخر إن أي صيدلية ضمن هذه الفئات ولم توظف عددًا كافيًا من السعوديين ستصبح مخالِفة، ومعرّضة للعقوبات، أو حتى إغلاق النشاط.

مهنة طب الأسنان

يشمل القرار المنشآت التي تضم 3 أطباء أسنان فأكثر، وينفذ على مرحلتين:

المرحلة الأولى (تبدأ اليوم): نسبة التوطين المطلوبة هي 45%.

المرحلة الثانية (بعد عام واحد): نسبة التوطين سترتفع إلى 55%.

وقد تم تحديد الحد الأدنى لأجر طبيب الأسنان بـ9000 ريال سعودي ليُحسب في نسب التوطين، وهو ما يمنع أصحاب المنشآت من توظيف الأطباء السعوديين بأجور منخفضة فقط لتلبية الشروط دون تمكينهم فعليًا.

مهنة الهندسة الفنية