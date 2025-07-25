خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس روسيا في ضحايا تحطم الطائرة

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أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الجمعة، برقية عزاء ومواساة لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب روسية وقع بمقاطعة آمور شرق روسيا الاتحادية.

وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ حادث تحطم طائرة ركاب روسية وقع بمقاطعة آمور شرق روسيا الاتحادية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارككم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه.

ومن جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب روسية وقع بمقاطعة آمور شرق روسيا الاتحادية.

وقال ولي العهد: بلغني نبأ حادث تحطم طائرة ركاب روسية وقع بمقاطعة آمور شرق روسيا الاتحادية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا ألا تروا أي مكروه.