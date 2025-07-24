الرياض - كتبت رنا صلاح - تشير دراسات حديثة إلى أن تناول المريمية له تأثير مباشر وسريع على مستويات سكر وكوليسترول الدم

عشبة هدية من الله لعباده .. تخفض السكر التراكمي في الدم خلال دقائق وتحفز إفراز الأنسولين.. متوفرة في كل مطبخ

أجريت تجربة علمية على مجموعة من ٨٠ مشاركا تناولوا المريمية لملاحظة تأثيرها على المؤشرات الحيوية في الجسم

انخفاض في سكر الدم بعد ساعتين

فوائد المريمية الصحية حسب الدراسات الحديثة

أظهرت النتائج أن المشاركين المصابين بالسكري انخفض لديهم سكر الدم الصائم بعد مرور ساعتين فقط من تناول المريمية كما انخفض مستوى الكوليسترول لديهم

دراسة أخرى على مدى ٣ أشهر

في تجربة منفصلة نُشرت في مجلة الأدوية والعلاجات المتكاملة تمت متابعة ٤٠ شخصا تناولوا المريمية بانتظام لمدة ثلاثة أشهر

تحسن ملحوظ في مؤشرات الدم

بينت الدراسة انخفاضا ملحوظا في سكر الدم الصائم ومتوسط السكر في الدم إضافة إلى تراجع الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار

مكونات فعالة في المريمية

يعود التأثير الإيجابي للمريمية إلى احتوائها على حمض الروزمانريك وحمض الفينول ومادة الكومفور والتي تسهم في خفض الالتهابات وتحسين حساسية الإنسولين في الجسم مما يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة