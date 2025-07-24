الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن العثور على حطام الطائرة المفقودة التي كان على متنها 14 شخصاً وأكدت السلطات أن الحطام تم اكتشافه في منطقة عميقة من الغابة، ويبدو أنه تعرض لاحتراق شديد بعد التحطم، مما زاد من صعوبة عملية التعرف على الضحايا.

روسيا تصرح بالعثور على حطام الطائرة المفقودة مع تأكيد مقتل جميع ركابها

التقارير الأولية أفادت أن الطائرة قد اختفت عن الرادار خلال رحلة اعتيادية، وهو الأمر الذي أثار حالة من القلق بين أسر الركاب وأكدت المصادر الرسمية أنه لم يتم العثور على أي ناجين، وأن جميع من كانوا على متنها لقوا حتفهم.

تواصل فرق الإنقاذ التحقيق في أسباب الحادث المأسوي، مع مراجعة جميع البيانات المتاحة حول الطائرة السلطات المحلية أكدت أنها ستقوم بنشر تفاصيل إضافية حالما تتواجد معلومات دقيقة حول الحادث وظروفه.

وفي الوقت نفسه، عبّرت عائلات الضحايا عن صدمتها وحزنها العميق، حيث قام العديد منهم بالتوجه إلى مراكز الطوارئ للاستعلام عن أحوال أحبائهم وقد وعدت السلطات بتوفير الدعم النفسي والخدمات اللازمة لمن يعتبرون في هذه الأوقات العصيبة.

يعتبر هذا الحادث من بين أكثر الحوادث الجوية المأساوية التي شهدتها روسيا في السنوات الأخيرة، مما يسلط الضوء على ضرورة تحسين معايير السلامة الجوية ومراقبة الطائرات.