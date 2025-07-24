الرياض - كتبت رنا صلاح - دعا وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، المستثمرين السوريين لزيارة المملكة في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وجاء ذلك في خطاب رسمي أكد فيه على دعم السعودية لدمشق في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

السعودية تدعو المستثمرين السوريين لزيارة المملكة وتؤكد دعمها لنمو دمشق وازدهارها

وأشار الفالح إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية واستثمار رأس المال السعودي في السوق السوري، بما يعود بالنفع على الجانبين وقد أعرب عن تفاؤله بمستقبل التعاون الاقتصادي والذي يساهم في استقرار المنطقة.

كما أكد الفالح على أن السعودية ستستمر في تقديم الدعم الفعال لدمشق، من خلال توفير الفرص الاستثمارية والمالية وعبّر عن املهم في تحقيق شراكات استراتيجية تعود بالنفع العام على الشعوب.

العمل الجاد والتعاون بين المستثمرين السعوديين والسوريين قد يفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار، مما يعكس الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين وأكد الفالح أن هذه الخطوة تعكس رؤية السعودية في تعزيز الشراكات الاقتصادية لدعم الاستقرار في المنطقة.