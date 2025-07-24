الرياض - كتبت رنا صلاح - عندما تبدأ السماء ترسل بشائرها، وتتحرك السحب برفق نحو الأرض العطشى، يدرك الجميع أن الخير قادم وفي السعودية حيث تتقاطع الحاجة إلى الماء مع الأمل الموسمي في الأمطار، تأتي الأخبار الواردة من رادارات الأرصاد لتبعث الطمأنينة في النفوس سجطذز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الخير قادم .. السعودية على موعد مع موجة أمطار غزيرة تستمر لأيام على هذه المناطق والارصاد السعودية تحذر

البيانات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد تفيد بأن كتلاً هوائية باردة ورطبة قادمة من شمال البحر الأحمر تلتقي مع تيارات مدارية دافئة رطبة قادمة من الجنوب الغربي، ما ينتج عنه حالة من الاضطراب الجوي العام، ينتج عنها تكوّن سحب رعدية ممطرة تغطي أجزاء واسعة من البلاد وتتوقع النماذج الرقمية أن تمتد الحالة من منطقة مكة المكرمة وحتى أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم، مع احتمالية أن تشمل المدينة المنورة، الباحة، عسير، وجازان.

الأمطار المتوقعة ليست من النوع الخفيف الذي يمر مرور الكرام بل من النوع الغزير إلى شديد الغزارة في بعض المناطق، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، خاصة في المناطق المفتوحة والصحراوية.

ما سبب هذه الحالة الجوية؟

الجواب العلمي يتمثل في اجتماع عدد من العوامل الجوية في توقيت واحد أبرز هذه العوامل:

منخفض علوي بارد يتمركز فوق شمال المملكة، ويعمل على زعزعة استقرار الغلاف الجوي.

رطوبة مدارية عالية متدفقة من بحر العرب والقرن الإفريقي، تصل إلى طبقات الجو العليا والمتوسطة.

رياح سطحية نشطة تثير الغبار وتساعد على رفع درجات عدم الاستقرار.

المناطق الأكثر تأثراً

تشير التوقعات الأولية إلى أن الجنوب الغربي للمملكة سيكون أول من يستقبل الحالة المطرية، حيث تبدأ من مرتفعات جازان، عسير، والباحة، ثم تمتد تدريجياً إلى الطائف ومكة المكرمة، وصولاً إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة بعد ذلك، تتحرك الكتلة السحابية نحو الشمال الشرقي، لتصل إلى العاصمة الرياض والقصيم، قبل أن تؤثر على أجزاء من المنطقة الشرقية، خاصة الأحساء وحفر الباطن والدمام.

المدن الساحلية مثل جدة ورابغ قد تشهد نشاطاً للرياح مع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، خاصة في بداية الحالة أما الرياض فالتوقعات تشير إلى احتمال هطول أمطار رعدية متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً، مصحوبة بنشاط في الرياح، مما قد يؤثر على حركة السير والرؤية الأفقية.

تحذيرات وتنبيهات

الجهات المختصة وعلى رأسها الدفاع المدني، دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً في المناطق المنخفضة ومجاري السيول كما نصحت بعدم الاقتراب من بطون الأودية أو محاولة عبورها أثناء جريان المياه، مهما بدا الوضع آمناً فكم من شخص فقد حياته بسبب تجاهل التنبيهات.

وتزامناً مع هذه التوقعات يتوقع أن تقوم الجهات التعليمية بإصدار قرارات تتعلق بتعليق الدراسة في بعض المناطق إذا لزم الأمر، خاصة في المدن التي تشهد معدلات أمطار مرتفعة أو سيولًا محتملة.