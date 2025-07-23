ورشة عمل تناقش استراتيجيات الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية في جازان

نظمت هيئة البيئة في جازان ورشة عمل تهدف إلى التعريف بلطرق المتاحة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية الورشة شهدت مشاركة عدد من المزارعين والمهتمين في القطاع، حيث تم تقديم مجموعة من العروض التقديمية حول التطبيقات والخدمات الحديثة.

تضمنت الورشة جلسات نقاش حول كيفية تحسين الانتاجية باستخدام التكنولوجيا الحديثة أكدت الهيئة أن هذه الخدمات تعتبر خطوة هامة نحو تحديث الزراعة في المنطقة وزيادة فعالية العمليات الزراعية المشاركون عبروا عن اهتمامهم بتطبيق هذه الخدمات في مزارعم.

كما تم عرض مجموعة من النماذج الناجحة التي تم تطبيقها في مناطق أخرى اللوائح الجديدة التي اقرتها حماية البيئة تساهم في تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الجهات.

في ختام الورشة، أعرب الجميع عن مسؤوليتهم لتعزيز الوعي حول هذه الموضوعات حيث كانت التوصيات تركز على ضرورة تحسين التدريب والتوعية للمزارعين في جازان، لضمان استفادتهم الكاملة من هذه التقنيات الحديثة.