أعلن وزير الداخلية في مؤتمر صحفي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم المبتعثين في الخارج، مشددا على أن القيادة تسعى جاهدة لتوفير جميع الإمكانيات التي يحتاجها الطلبة لتحقيق نجاحاتهم الأكاديمية وأشار إلى جهود الدولة في تسهيل برامج الابتعاث وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.

وزير الداخلية يؤكد على دعم القيادة للمبتعثين وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم

أوضح وزير الداخلية أن هناك مجموعة من المبادرات الحكومية الجديدة التي تهدف إلى تحسين مستوى الدعم المقدم للطلبة المبتعثين، مثل توفير استشارات أكاديمية ونفسية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وفعاليات ثقافية هذا يضمن أن يكون المبتعثون على دراية بجميع الخدمات المتاحة لهم، وكذلك يساعدهم على التكيف في بيئاتهم الجديدة.

تحسين التواصل مع الطلبة

أكد الوزير على ضرورة تحسين قنوات التواصل بين الحكومات المحلية والمبتعثين، مشيرا إلى أن إنشاء منصات إلكترونية ستسهم في ضمان وصول المعلومات بشكل سريع وفعال كما سيكون بالإمكان طرح المشاكل والاستفسارات بشكل مباشر، مما يعزز من شعور الطلبة بالدعم.

تعزيز الأمان والرفاهية

تطرّق وزير الداخلية إلى الجهود المبذولة لتعزيز الأمان والرفاهية للمبتعثين، حيث تسعى السلطات لتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء دراستهم في الخارج ومن المقرر أن تشمل هذه المبادرات تعزيز التعاون مع السفارات والقنصليات في الدول التي يدرس بها الطلبة.

الهتمام بجميع المبتعثين يأتي في إطار رؤية القيادة التطويرية التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية وزيادة مستوى التعليم.