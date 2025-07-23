الرياض - كتبت رنا صلاح - تشارك المملكة العربية السعودية في مؤتمر دولي حول إدارة الموارد المائية عقد في نيويورك حيث تسلط الضوء على تجربتها الفريدة في هذا المجال المؤتمر يجمع خبراء من مختلف الدول لمناقشة التحديات التي تواجه العالم في إدارة المياه، وهو ما يؤكد على دور السعودية المتنامي في هذا السياق.

السعودية تستعرض تجربتها في إدارة الموارد المائية خلال مؤتمر دولي بنيويورك

تعتبر إدارة المياه قضية حيوية للدول، وبالتحديد في مناطق الجفاف السعودية كدولة صحراوية، عملت منذ سنوات على تطوير تقنيات مبتكرة لإدارة مواردها المائية بكفاءة هذه التجارب لا تسهم فقط في تلبية احتياجات السكان، بل تلعب أيضا دورا كبيرا في تحقيق التنمية المستدامة.

تجارب المملكة الناجحة

خلال المؤتمر، قدمت السعودية عدة مشاريع تتعلق بتحلية المياه وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى إدارة الموارد الطبيعية بشكل عام هذه التجارب أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات البيئية وتقديم حلول فعالة يمكن أن تستفيد منها دول أخرى تعاني من قلة الموارد المائية.

المشاركة الدولية

تأتي مشاركة السعودية في هذا المؤتمر كجزء من استراتيجيتها لتعزيز التعاون الدولي في مجال المياه بالمشاركة مع خبراء من مختلف أنحاء العالم تهدف المملكة إلى تبادل المعرفة والخبرات مما يعزز فهم التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.

الدور المستقبلي للسعودية

مع تزايد الطلب على المياه ستستمر السعودية في العمل على تطوير استراتيجيات جديدة لضمان إدارة مستدامة لمواردها من خلال مشاركتها في المؤتمرات العالمية تثبت المملكة التزامها برسم ملامح مستقبل أفضل لموارد المياه على الصعيدين المحلي والدولي.