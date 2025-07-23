الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد صناعة الطيران العالمية تحسنا ملحوظا في جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وذلك وفق تقرير جديد نشرته منظمة الطيران المدني الدولي والتقرير يكشف عن تصدر خمسة مطارات كبرى لقائمة المطارات الأعلى جودة في الخدمات خلال شهر يونيو وجاءت هذه النتائج كنتيجة لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.

خمسة مطارات تتربع على قمة جودة الخدمات وتجربة المسافرين في يونيو

تصدرت قائمة الأفضل مطارات تمتاز بكفاءة الخدمة وتنوع الخيارات المتاحة للمسافرين ومن بين هذه المطارات، تم التركيز على قدرة كل منها على تقديم تجربة سفر مريحة وسلسة وقد أظهرت هذه المطارات التزاما واضحا بتحسين مستويات الخدمة، مما ساهم في تعزيز مكانتها في السوق العالمية.

استثمارات في تحسين التجربة

تتضمن التحسينات التي شهدتها هذه المطارات استثمارات ضخمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الاتصال وسرعة إنهاء الإجراءات وكما تم تحسين مرافق الانتظار وتقديم خيارات واسعة من الطعام والنقل، مما يسهم في تقديم تجربة مريحة للمسافرين وقد أدت هذه الخطوات إلى ارتفاع نسبة رضا المسافرين، والتي تظهر من خلال استبيانات رأي العملاء.

تأثير التحسينات على الصناعة

من المتوقع أن تساهم هذه التحسينات في جذب المزيد من الركاب وتعزيز حركة السياحة وبالتالي، تسعى المطارات للمحافظة على هذا المستوى العالي من الجودة في الخدمات لتحقيق التميز في قطاع الطيران وإن هذه المنافسة الإيجابية بين المطارات ستعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية، بدءا من المسافرين وصولا إلى شركات الطيران.