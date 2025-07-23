الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية رسميًا السماح للبقالات ببيع القهوة داخل محالهم، بعد أن كانت هذه المسألة محل جدل طويل امتد لسنوات بين الممارسات الفعلية على الأرض وبين ضوابط التراخيص والتصنيفات التجارية وهذا القرار جاء واضحًا، لا يحتمل التأويل، ليضع الأمور في نصابها، ويمنح أصحاب البقالات الصغار فرصة جديدة للتوسع في نشاطهم التجاري، وفي الوقت نفسه يُعيد رسم حدود واضحة للرقابة والتنظيم فاططق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

من اليوم .. تقدر تشتري هذا المنتج من أقرب بقالة بعد منعه سنين في السعودية

حين نتحدث عن القهوة فنحن لا نتحدث فقط عن منتج يُستهلك صباحًا ومساءً، بل نتكلم عن ثقافة متجذرة في المجتمع السعودي، مرتبطة بالضيافة واللقاءات والعمل وحتى الطرقات القهوة حاضرة في المجالس والمكاتب والسيارات، ولا يخلو حي أو شارع من متجر أو مقهى أو بقالة يبيعها بطريقة أو بأخرى، سواء كأكياس مغلفة أو مشروبات جاهزة.

من هذا المنطلق كان من غير المنطقي أن يحصر بيع القهوة في نطاق ضيق أو يُترك للممارسة غير المنظمة قرار السماح للبقالات ببيع القهوة جاء ليُعيد التوازن بين الواقع الاقتصادي وضرورات التنظيم، وليُلغي الفجوة بين اللوائح القديمة والطلب الحقيقي في السوق.

ما الذي تغير فعليًا؟

القرار لم يأتِ في فراغ، بل جاء نتيجة مراجعات طويلة ودراسات للسوق، وكان لابد من التمييز بين نوعين من البيع:

بيع القهوة المغلفة أو الجاهزة للاستهلاك الفوري (الباردة أو الساخنة) مثل قهوة الإسبريسو، الأمريكانو، أو حتى القهوة العربية التي تُقدم في أكواب جاهزة.

بيع القهوة كمادة خام مثل البن المطحون أو حبوب القهوة المغلفة.

لماذا القرار مهم في هذا التوقيت؟

التوقيت لم يكن عشوائيًا المملكة تشهد تحولات اقتصادية سريعة تحت مظلة رؤية 2030، وكل ما يُسهّل حركة السوق الداخلية ويدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يُعد أولوية والبقالات تعتبر من أهم مكونات الاقتصاد المحلي، ورفع القيود عنها، ولو بشكل جزئي، يُعزز قدراتها على البقاء والمنافسة في وجه انتشار المتاجر الحديثة والسوبر ماركت الكبيرة.

كما أن القرار يُساهم في تحسين تجربة المستهلك الذي لم يعد مضطرًا للذهاب إلى مقهى متخصص أو محطة وقود فقط لشراء كوب من القهوة، بل بات بإمكانه الحصول عليه من أقرب بقالة في الحي، مما يُوفر الوقت والجهد ويُعزز من انتشار مفهوم الخدمة السريعة.