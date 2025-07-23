الرياض - كتبت رنا صلاح - جاء تصريح الإدارة العامة للمرور مؤخرًا ليضع النقاط فوق الحروف فيما يخص قيادة الدراجات الآلية الإعلان كان واضحًا وصريحًا لا يُسمح بقيادة الدراجة الآلية دون الحصول على رخصة قيادة مخصصة لها، وعدم حمل الرخصة أثناء القيادة يُعد مخالفة مرورية يعاقب عليها النظام نهففت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

غرامة قاسية بانتظار المخالفين .. قيادة الدراجة النارية بدون رخصة في السعودية

رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية ليست إجراءً بيروقراطيًا زائدًا، بل ضرورة مرورية وأمنية قيادة الدراجة تختلف تمامًا عن قيادة السيارة، سواء من حيث التوازن، أو التعامل مع الزحام، أو أسلوب المناورة، فالدراجة أخف وزنًا وأسرع تجاوبًا، لكنها أكثر عُرضة للحوادث.

بالتالي وجود رخصة قيادة خاصة بها يعني أن السائق خضع لتدريب معين، واجتاز اختبارات عملية ونظرية تؤهله لقيادتها بأمان والهدف هو تقليل نسب الحوادث، وحماية السائق أولًا، ثم من يشاركه الطريق.

الغرامة ليست الغاية بل وسيلة للردع

الإدارة العامة للمرور لم تكتفِ بالتنبيه بل حدّدت الغرامة المالية التي تنتظر كل من يُضبط وهو يقود دراجة آلية دون رخصة أو لا يحملها أثناء القيادة وتتراوح الغرامة بين 150 و300 ريال سعودي.

هذه الغرامة ليست الهدف بحد ذاته، بل هي وسيلة لفرض الالتزام والرسالة هنا واضحة: لا مجال للتهاون، ومن لا يلتزم سيدفع الثمن والمبلغ في ظاهره قد يبدو بسيطًا، لكن تكرار المخالفة يعني مضاعفة العقوبة، وفي بعض الحالات قد تصل إلى حجز الدراجة أو سحب الرخصة، خاصة إذا اقترنت بمخالفات أخرى.

الرخصة ليست مجرد ورقة

من الأخطاء الشائعة أن البعض يعتقد أن الرخصة ليست سوى ورقة تُحمل في الجيب تحاشيًا للمخالفة والحقيقة أن الرخصة دليل على المسؤولية حصولك على رخصة القيادة يعني أنك تعرف قواعد المرور، وأنك مؤهل فنيًا ونفسيًا لقيادة الدراجة في الطرقات العامة.

كما أن الرخصة تمثل هوية مرورية تُسجل من خلالها مخالفاتك، ويُتابع بها سجلك كسائق وجود الرخصة يسهل التعامل مع الجهات الرسمية في حال وقوع حادث، كما يساهم في حفظ الحقوق.

من هم المستهدفون بهذا القرار؟

جميع قائدي الدراجات الآلية بلا استثناء سواء كنت تستخدم الدراجة لغرض التوصيل، أو للتنقل الشخصي، أو حتى للترفيه في بعض المناطق، فأنت ملزم بوجود رخصة خاصة بالدراجات الآلية، وحملها معك عند القيادة.

ولا يخفى على أحد أن نسبة كبيرة من سائقي الدراجات في المدن الكبرى، مثل الرياض وجدة والدمام، هم من العمالة الوافدة الذين يعملون في خدمات التوصيل.