الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تنبيهات متقدمة عن تقلبات جوية حادة اليوم الثلاثاء، تشمل موجات حر شديدة، رياح نشطة، أتربة مثارة، وعوالق ترابية في ثماني مناطق مختلفة، مع تحذيرات من تدني مدى الرؤية وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية مظذزج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الطقس السعودي يكسر مقاييس الحرارة في 8 مناطق .. وتنبهات عاجلة من تدني الرؤية والعواصف الترابية!

تشهد منطقة الرياض موجة حارة تترافق مع أتربة مثارة تؤثر على عدد من المحافظات أبرزها: الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الخرج، الحريق، حوطة بني تميم، رماح، والرياض العاصمة. تستمر هذه الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً، وتصل درجات الحرارة إلى ما بين 47 و48 درجة مئوية، مع رياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية إلى 3-5 كم.

المنطقة الشرقية تحت تأثير موجة حر ورياح مغبرة

تشمل التنبيهات مناطق واسعة في المنطقة الشرقية مثل: الأحساء، بقيق، الجبيل، الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، وغيرها، حيث تشهد موجة حر شديدة ورياحًا قوية مثيرة للأتربة والغبار. وتصل سرعة الرياح إلى أكثر من 49 كم/ساعة، مع شبه انعدام للرؤية خاصة في بقيق والأحساء، وتحذيرات من اضطراب البحر على السواحل.

جازان تتعرض لرياح وعوالق ترابية

تتأثر محافظات جازان مثل: صامطة، بيش، صبيا، الدرب، فرسان، فيفا، العارضة برياح نشطة محملة بالأتربة والعوالق الترابية، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية إلى حدود 1-3 كم، إضافة إلى اضطرابات بحرية في المناطق الساحلية.

الأتربة تغطي سماء منطقة الباحة

تشهد منطقة الباحة رياحًا مثيرة للأتربة والغبار في محافظات المخواة، قلوة، العقيق، بلجرشي، الباحة، المندق، حيث تنخفض الرؤية الأفقية إلى أقل من 3 كم حتى الساعة الثامنة مساءً.

منطقة حائل تتعرض لرياح محملة بالغبار

أفادت الأرصاد بأن منطقة حائل ومناطقها مثل الحائط، السليمي، الغزالة، مدينة حائل تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى انخفاض الرؤية بين 3 و5 كم.

رياح وأتربة في مكة المكرمة

تتأثر محافظات مكة المكرمة مثل: الطائف، الليث، أضم، ميسان، القنفذة برياح نشطة محملة بالغبار، وسط تحذيرات من تدني مستوى الرؤية الأفقية حتى الثامنة مساءً، وقد صنفت بعض التنبيهات ضمن مستوى الإنذار البرتقالي.

أمطار ورياح وعواصف في منطقة عسير

تشهد مناطق عسير مثل أبها، خميس مشيط، النماص، بلقرن، أحد رفيدة تقلبات جوية تشمل أمطار خفيفة، رياح نشطة، وأتربة مثارة، ما يتسبب بانخفاض الرؤية نتيجة الغبار وتقلبات سريعة في الطقس.

المدينة المنورة تحت تأثير الغبار والرياح

تتأثر منطقتا المهد ووادي الفرع في المدينة المنورة برياح مغبرة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، مع متابعة مستمرة من الجهات المختصة حتى مساء اليوم.