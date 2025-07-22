غرامة 50,000 ريال سعودي والسجن مدة 6 أشهر .. الجوازات السعودية تصدم أصحاب تأشيرة الزيارة العائلية

الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه الأنظار في السعودية نحو التقويم الدراسي 1447، بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الدراسي 1446 . ويتابع الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور آخر مستجدات وزارة التعليم السعودية بشأن مواعيد بداية الدراسة والإجازات الرسمية في العام الجديد ذنماظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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قبل التوجه إلى تفاصيل التقويم الدراسي الجديد، من المهم التعرف على أهم المراحل المتبقية من العام الدراسي الحالي:

بداية إجازة عيد الأضحى: الجمعة 30 مايو 2025، الموافق 3 ذو الحجة 1446 هـ.

عودة الطلاب بعد العيد: الأحد 15 يونيو 2025، الموافق 19 ذو الحجة 1446 هـ.

بداية إجازة نهاية العام: الخميس 26 يونيو 2025، الموافق 1 محرم 1447 هـ.

وكان العام الدراسي قد انطلق في 18 أغسطس 2024، واستمر على مدار 183 يومًا دراسيًا فعليًا موزعة على 38 أسبوعًا، وتخلله 10 إجازات رسمية بإجمالي 66 يومًا.

مواعيد بداية العام الدراسي 1447 هـ

وفق التحديثات الأخيرة من وزارة التعليم، تم تحديد المواعيد الرسمية لعودة الكوادر التعليمية والطلاب كما يلي:

عودة المشرفين والإداريين: الثلاثاء 12 أغسطس 2025، الموافق 18 صفر 1447 هـ.

عودة المعلمين: الأحد 17 أغسطس 2025، الموافق 23 صفر 1447 هـ.

عودة الطلاب إلى المدارس: الأحد 24 أغسطس 2025، الموافق 1 ربيع الأول 1447 هـ.

إجازات المدارس في التقويم الدراسي 1447

يشمل التقويم الدراسي 1447 مجموعة من الإجازات الرسمية التي تم توزيعها بشكل متوازن خلال العام لضمان فترات راحة مناسبة للطلاب والمعلمين، وتشمل:

إجازة اليوم الوطني السعودي

إجازة يوم التأسيس

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الأضحى

إجازة الخريف

إجازة الشتاء

إجازة منتصف العام الدراسي

ويُراعى في توزيع هذه الإجازات منح فترات راحة منظمة وسط ضغط الدراسة مما يعزز من كفاءة التحصيل الدراسي.

التحضير لبداية الدراسة في السعودية

يُنصح الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور بالاستعداد المبكر لبداية العام الدراسي الجديد، سواء من خلال وضع خطط دراسية واضحة أو متابعة مواعيد التقويم المحدثة لضمان بداية قوية ومنظمة.