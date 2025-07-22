الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب نهاية العام الدراسي 1446 في المملكة العربية السعودية، يبدأ الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور في التطلع إلى التقويم الدراسي الجديد 1447، خصوصًا بعد التحديثات التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية . ولكن قبل الانتقال إلى تفاصيل العام القادم، من المهم التذكير بالمحطات الأخيرة من هذا العام التي لا تزال تشكل أهمية كبرى لمسيرة التعليم دكمخد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة للطلاب والمعلمين .. تعديلات غير متوقعة على التقويم الدراسي لعام 1447

فيما يلي أهم المواعيد الخاصة بختام العام الدراسي 1446:

إجازة عيد الأضحى: تبدأ يوم الجمعة 30 مايو 2025، الموافق 3 ذو الحجة 1446 هـ.

العودة للدراسة بعد العيد: يوم الأحد 15 يونيو 2025، الموافق 19 ذو الحجة 1446 هـ.

إجازة نهاية العام: تبدأ يوم الخميس 26 يونيو 2025، الموافق 1 محرم 1447 هـ.

وقد بدأ العام الدراسي في 18 أغسطس 2024، واستمرت الدراسة على مدار 38 أسبوعًا بإجمالي 183 يومًا فعليًا، وشمل العام 10 إجازات رسمية بلغ مجموعها 66 يومًا.

موعد بداية العام الدراسي 1447 في السعودية

وفقًا للتقويم المحدث من وزارة التعليم، إليكم تواريخ بدء العام الدراسي الجديد 1447 هـ لجميع الفئات التعليمية:

عودة المشرفين والإداريين: الثلاثاء 12 أغسطس 2025، الموافق 18 صفر 1447 هـ.

عودة المعلمين: الأحد 17 أغسطس 2025، الموافق 23 صفر 1447 هـ.

عودة الطلاب: الأحد 24 أغسطس 2025، الموافق 1 ربيع الأول 1447 هـ.

الإجازات الرسمية في العام الدراسي 1447 هـ

يتضمن التقويم الدراسي الجديد مجموعة من الإجازات الرسمية التي تساعد على تحقيق التوازن بين الدراسة والراحة، وتشمل:

إجازة اليوم الوطني السعودي

إجازة يوم التأسيس

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الأضحى

إجازة الخريف

إجازة الشتاء

إجازة منتصف العام الدراسي

وقد راعت الوزارة توزيع هذه الإجازات الدراسية بشكل منتظم على مدار العام لمنح الطلاب والمعلمين فترات راحة تساعدهم على تجديد النشاط.

الاستعداد للعام الدراسي الجديد

إن التحضير للعام الدراسي 1447 لا يقتصر فقط على معرفة التواريخ، بل يشمل أيضًا التخطيط الأكاديمي والنفسي للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور من أجل بداية ناجحة ومثمرة.