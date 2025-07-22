وزارة العدل تعلن بدء تطبيق السحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية لمن عليه وقف خدمات وتكشف عن الحالات التي يستثنيها القرار الجديد

الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت وزارة العدل السعودية على استمرار تطبيق نظام إيقاف الخدمات بحق الأفراد الذين لم يلتزموا بسداد الالتزامات المالية أو القانونية المستحقة عليهم . ويشمل هذا الإيقاف حظر سحب الرواتب من البنوك أو أي جهة حكومية أخرى حتى يتم تسوية الديون أو القضايا المتعلقة بهم لسحضط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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يهدف إيقاف الخدمات الحكومية إلى ضمان التزام الأفراد بتسوية ديونهم ومعالجة القضايا المالية أو القضائية المفتوحة. ويُعد هذا الإجراء وسيلة فعالة لحث المتعثرين على الوفاء بالتزاماتهم.

أثر إيقاف الخدمات على حياة المواطنين

يتسبب إيقاف الخدمات في تعطيل عدد كبير من الخدمات الأساسية التي يحتاجها الأفراد في حياتهم اليومية، ومن أبرزها:

إصدار أو تجديد الهوية الوطنية: يؤثر على قدرة الفرد في إثبات هويته الرسمية.

رخصة القيادة: لا يمكن للفرد قيادة مركبته بشكل قانوني، مما يعطل تنقلاته.

جواز السفر: يتسبب الإيقاف في منع السفر خارج المملكة لأي سبب.

نقل ملكية المركبات: لا يمكن للفرد بيع أو شراء سيارة في حالة الإيقاف.

خدمات وزارة التجارة وهيئة سوق العمل: يتعطل الوصول إلى بعض خدمات الأعمال والتراخيص.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز

يمكن للمواطنين والمقيمين في السعودية التحقق من حالة إيقاف الخدمات إلكترونيًا عبر بوابة ناجز، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة بوابة ناجز الإلكترونية.

تسجيل الدخول باستخدام حساب المستخدم.

اختيار "الخدمات الإلكترونية" من القائمة الرئيسية.

النقر على خيار "إيقاف الخدمات".

الاستعلام لمعرفة ما إذا كان هناك أي قرار بإيقاف الخدمات.

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