الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت العاصمة البريطانية لندن لقاءً هاماً جمع بين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون الأمن في وزارة الداخلية البريطانية اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الأمن.

الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي وزير الدولة لشؤون الأمن في وزارة الداخلية البريطانية

خلال الاجتماع، تم تناول عدد من القضايا الأمنية الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين وشدد الأمير عبدالعزيز على أهمية التنسيق الأمني بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، نظراً للتحديات المتزايدة التي تواجه الأمن العالمي.

توافق في الرؤى

وفي سياق حديثهما، أعرب الوزير البريطاني عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة في مواجهة مختلف التحديات الإرهابية والتطرف وتم الاتفاق على تعزيز آليات التعاون وتبادل المعلومات الأمنية بطريقة تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ختام اللقاء

اختتم اللقاء بتوقيع عدد من الاتفاقيات التي تعكس الالتزام المتبادل بمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن وفي تصريحات صحفية، أكد الطرفان على أهمية الاستمرار في الحوار والتنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة.

هذا اللقاء يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين ويساهم في تحقيق أمن مستدام لكلا البلدين.