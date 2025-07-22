الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر النقد السينمائي في نسخته الثالثة، والذي يحمل عنوان السينما فن المكان يشكل المؤتمر منصة مهمة للنقاد والمخرجين والمفكرين في مجال السينما، حيث يتم من خلاله تبادل الأفكار والنقاش حول تطورات الفن السابع وأهميته في تشكيل الهوية الثقافية.

انطلاق النسخة الثالثة لمؤتمر النقد السينمائي تحت شعار السينما فن المكان

يهدف المؤتمر إلى تعزيز النقاش حول دور السينما كوسيلة تعبيرية تعكس الواقع الثقافي والمكاني كما يسعى لتسليط الضوء على أهمية النقد السينمائي في تشكيل إدراك الجمهور للعمل الفني تتنوع الفعاليات ما بين ورش عمل، ندوات، وعروض لأفلام مستقلة لتعزيز التفاعل بين صناع السينما والجمهور.

المشاركون في المؤتمر

يحضر المؤتمر نخبة من النقاد السينمائيين المعروفين، إلى جانب مجموعة من المخرجين والممثلين الذين سيشاركون في جلسات حوارية هذه التفاعلات ستساهم في إثراء النقاش حول السينما وعلاقتها بالمكان، مما يعكس الواقع من زوايا متعددة.

تأثير السينما على الثقافة

يعتبر هذا المؤتمر فرصة للتأمل في طريقة تأثير السينما على الثقافة والمجتمع السينما ليست مجرد فن، بل تعبر عن القضايا الاجتماعية والسياسية، وتساهم في تشكيل الوعي الجماهيري ومن خلال محاور الحدث، سيتم مناقشة كيف يمكن للسينما أن تلقي الضوء على قضايا مهمة وتساعد في تعزيز الفهم المتبادل بين الثقافات.

تتجه الأنظار إلى هذا الحدث المميز حيث يتوقع أن يخرج المشاركون بمخرجات قيمة تعود بالنفع على صناعة السينما والنقد على حد سواء.