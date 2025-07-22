الرياض - كتبت رنا صلاح - في كل عام ومع اقتراب فترة القبول الجامعي يعيش آلاف الطلاب في المملكة لحظات من التوتر والترقّب، ينتظرون نتائج قبولهم في الجامعات والبعض تُكتب له الفرحة بقبول في التخصص الذي يطمح إليه، وآخرون يجدون أنفسهم في قائمة الانتظار، أو أسوأ من ذلك، خارج منظومة القبول تمامًا وهنا تظهر منصة قبول بدورها كفرصة ذهبية أخرى، تمنح من لم يُكتب له القبول في المرحلة الأولى، نافذة جديدة لتحقيق حلمه الأكاديمي جكثاا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

فرصة العمر .. قبول تفتح الباب مجددا للطلاب غير المقبولين لتحسين مصيرهم الأكاديمي

الفرص الإضافية ببساطة هي فترة جديدة تفتح فيها المنصة أبوابها من 17 يوليو 2025 حتى 26 يوليو 2025، وهي مخصصة للطلاب الذين:

لم يقبلوا في أي جامعة خلال المرحلة الأولى.

تم قبولهم في تخصص أو جامعة لا يرغبون بها ويبحثون عن فرصة أفضل.

يرغبون في تحسين فرصهم واختيار تخصصات جديدة أو جامعات بديلة.

لماذا هذه الفرصة مهمة جدًا؟

لأنها بمثابة الفرصة الثانية التي قد تغير مصير طالب بأكمله كثير من الطلاب يندفعون في التسجيل الأول بشكل سريع أو غير مدروس، فيُفاجؤون بنتائج لا ترضي طموحاتهم وفي المقابل هناك طلاب كانت معدلاتهم جيدة، لكن ازدحام الطلبات في المرحلة الأولى جعلهم خارج دائرة القبول وهذه النافذة الجديدة تعيد التوازن وتمنحهم فرصة جديدة.

ما الذي يجب على الطالب فعله خلال هذه الفترة؟

الأمر بسيط لكنه يتطلب انتباهاً وجدية على الطالب:

الدخول إلى منصة قبول خلال الفترة المحددة.

مراجعة الرغبات السابقة والتأكد من أنها ما زالت تعبّر عن طموحاته.

إعادة ترتيب الرغبات بناءً على البرامج المتاحة والجامعات التي ما تزال تستقبل طلبات.

متابعة التحديثات اليومية التي تصدرها المنصة عن البرامج المتاحة.

التقديم بشكل رسمي دون تأخير فالوقت محدود.

ملاحظات هامة للطلاب