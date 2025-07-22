الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحديث وتطوير بنية مدينة جدة، تم إطلاق "خريطة جدة الذكية" لعام 1446، والتي تقدمها الأمانة العامة للمحافظة وتهدف هذه الخريطة إلى تسهيل الاستعلام عن مواقع الهدد والإزالة التي تشمل المباني والمناطق العشوائية التي تخالف معايير البناء، وتفتقر للمرافق الأساسية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي والإنترنت ويعد هذا المشروع جزءًا من خطة الحكومة السعودية لتطوير المدينة وضمان توفير بيئة عمرانية أفضل خعيهق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خريطة جدة الذكية 1446 للمناطق التي عليها إزالة وتطوير عبر البوابة الإلكترونية للأمانة العامة

تم تصميم خريطة جدة الذكية لتكون أداة تكنولوجية متقدمة تساعد المواطنين والمقيمين في المملكة على معرفة مواقع الهدد والإزالة في المدينة من خلال هذه الخريطة، يستطيع المستخدمون الاستعلام بسهولة عن المناطق المتضررة، مما يساهم في توجيههم نحو اتخاذ الإجراءات المناسبة أو تقديم الطلبات ذات الصلة.

تشمل المناطق التي تتعرض للإزالة المباني والعقارات المخالفة لمعايير البناء المعتمدة، بالإضافة إلى تلك التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي، والمرافق العامة الأخرى التي تعتبر ضرورية لحياة المواطنين اليومية.

كيفية الاستعلام عن المواقع عبر الخريطة الذكية

تتيح الخريطة الذكية للمواطنين والمقيمين إمكانية الاستعلام عن المواقع المتأثرة بالهدد والإزالة من خلال خطوات بسيطة: