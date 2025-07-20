الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الحكومة السعودية عن تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التحول الرقمي، حيث تسعى المملكة لتكون من بين أفضل خمس حكومات رقمية على مستوى العالم يأتي هذا في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية لتمكين المواطنين وتحسين جودة الخدمات.

أربعة مؤشرات وطنية تعزز ريادة السعودية الرقمية ضمن أفضل خمس حكومات عالمياً

تستثمر الحكومة السعودية بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية، مما يسهم في تسريع عملية التحول هذه الاستثمارات تهدف إلى توفير الإنترنت عالي السرعة للمواطنين وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية.

المؤشر الثاني: الخدمات الحكومية الرقمية

تمكنت الحكومة من تحويل العديد من خدماتها التقليدية إلى خدمات رقمية، مما ساهم في تحسين تجربة المواطن هذه التحسينات تشمل نظام الدفع الرقمي وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات عبر بوابة موحدة، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى المعلومات والخدمات.

المؤشر الثالث: الابتكار والتكنولوجيا

تسعى المملكة إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي من خلال مشاريع جديدة تدعم ريادة الأعمال وتطوير التطبيقات الذكية يشكل هذا الأمر جزءاً من استراتيجيتها لبناء بيئة تكنولوجية جاذبة للاستثمارات.

المؤشر الرابع: الشراكات الدولية

تعمل السعودية على إقامة شراكات دولية مع العديد من الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا لمواكبة أحدث الاتجاهات وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الرقمية.

يساهم كل من هذه المؤشرات في تعزيز مكانة السعودية الرقمية، ويعكس التزام الحكومة بالعمل على تطوير القدرات التكنولوجية ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.