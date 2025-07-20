الرياض - كتبت رنا صلاح - صدر قرار رسمي أثار جدلًا واسعًا في الشارع السعودي منع بيع الخضروات والفواكه داخل البقالات وهذا القرار الذي لم يأتِ عبثًا، بل جاء بعد دراسة متأنية للواقع التجاري، والممارسات السائدة، والمشكلات المتراكمة المرتبطة بجودة السلع وطرق تداولها، يستهدف معالجة خلل حقيقي في قطاع بيع الأغذية الطازجة، ويفرض تنظيمًا أكثر دقة على آلية العرض والبيع ردمحب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة لأصحاب البقالات .. قرار رسمي يمنع بيع الخضار والفواكه فورا

القرار لم يكن مفاجئًا لمن تابع تطورات السوق في السنوات الأخيرة، فقد كانت البقالات الصغيرة تمثل نقطة ضعف في سلسلة التوزيع الغذائي، خاصة في ما يتعلق بالخضار والفواكه وإليك أبرز الأسباب خلف القرار:

ضعف الرقابة الصحية داخل بعض البقالات، من حيث نظافة المكان، وطريقة عرض الخضار والفاكهة، وغياب وسائل الحفظ المناسبة.

عدم التخصص: فالبقالة ليست مهيأة لبيع منتجات تحتاج لعناية خاصة من حيث التخزين والفرز والتداول، وهو ما يُعرض صحة المستهلك للخطر.

تشويه شكل السوق: حين تباع المنتجات الطازجة بنفس الطريقة التي تعرض بها المعلبات، فإن ذلك يُسيء لمنظومة البيع ويؤدي إلى فوضى في الأسعار والمواصفات.

تكدس المنتجات التالفة: غالبًا ما تعرض الفواكه والخضار دون تبريد، مما يجعلها عرضة للتلف السريع، وتبدأ بعض البقالات ببيعها بسعر منخفض لتصريفها، ما يُحدث خللًا في السوق.

ما الذي سيتغير بعد تنفيذ القرار؟

تطبيق القرار سيحدث عدة تغييرات جذرية، سواء من ناحية السوق أو من جهة سلوك المستهلك:

تحسين جودة المنتجات: سيصبح الحصول على الخضار والفواكه مقصورًا على الأسواق المتخصصة أو المتاجر الكبرى التي توفر بيئة مناسبة للعرض والتخزين.

رفع مستوى التنافسية: عندما يُنظّم بيع الفواكه والخضار في قنوات مهنية، ترتفع الجودة ويقل التلاعب.

تقليل الهدر الغذائي: البقالات الصغيرة كانت تتخلص من كميات كبيرة من الفاكهة التالفة يوميًا، ما يمثل هدرًا اقتصاديًا وغذائيًا يمكن تلافيه بعد المنع.

فرص جديدة للمتاجر المتخصصة: القرار يفتح المجال أمام محلات بيع الخضار والفواكه المتخصصة للتوسع، وتقديم خدمة أفضل للمستهلك.

ردود الفعل بين مؤيد ومعارض

كالعادة، لم يكن القرار موضع ترحيب شامل. تفاوتت ردود الفعل ما بين من يراه خطوة صائبة باتجاه إصلاح السوق، وبين من اعتبره تشددًا غير مبرر:

المؤيدون يرون أن:

القرار سيحمي صحة المستهلك من المنتجات الرديئة أو الملوثة.

يفرض نوعًا من العدالة التجارية، ويمنع فوضى الأسعار.

يعزز من ثقافة الشراء من المتاجر المختصة والمهيأة صحيًا.

أما المعارضون فيرون أن:

القرار قد يُصعب الأمر على سكان الأحياء الذين يعتمدون على البقالة كمصدر سريع للخضار اليومية.

قد يرفع أسعار بعض الأصناف بسبب قلة الخيارات القريبة.