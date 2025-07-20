الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد مدينة جدة حاليا رياحا شديدة السرعة تؤثر على الأجواء المحلية قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من هذه الظاهرة الجوية التي من المتوقع أن تستمر خلال الأيام القليلة المقبلة يأتي هذا التحذير في وقت حساس حيث يعتبر موسم الصيف في ذروته، مما قد يؤثر على الأنشطة اليومية لسكان المدينة.

الأرصاد تحذر من رياح شديدة السرعة تؤثر على مدينة جدة اليوم

تترافق الرياح الشديدة مع تقلبات جوية أخرى مثل انخفاض درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة يشير الخبراء إلى أن هذه الظروف قد تؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وتهدد سلامة المرتادين للشواطئ وقد تم التأكيد على أهمية تقليل الأنشطة الخارجية في أوقات الذروة حيث تكون الرياح في أشدها.

توجيهات للأهالي والمقيمين

دعت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المفتوحة كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار العالية والمباني القيد الإنشاء بالإضافة إلى ذلك، حثت على متابعة تحديثات الطقس بشكل دوري لضمان سلامة الجميع.

استعدادات المدينة لمواجهة الظروف الجوية

تعمل الجهات المعنية في جدة على أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الحالة الجوية، حيث تم تعزيز فرق الطوارئ في مختلف المناطق كما تم إعداد خطط عمل لمتابعة أي أضرار محتملة قد تسببها الظروف الجوية من الضروري أن يبقى الجميع متيقظين لتحديثات الأرصاد وأن يتعاونوا مع الجهات المسؤولة.