الرياض - كتبت رنا صلاح - إصدار ضوابط جديدة لتنظيم رخص حفر الآبار على “الرف الرسوبي”أعلنت الجهات المعنية عن وضع ضوابط جديدة لتنظيم إصدار رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي يهدف هذا القرار إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وضمان عدم تأثير تلك العمليات على البيئة تتطلب هذه الضوابط الجديد تعاون جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

إصدار ضوابط جديدة لتنظيم رخص حفر الآبار على “الرف الرسوبي”

تركز الضوابط الجديدة على حماية الموارد المائية من الاستنزاف كما تهدف إلى ضمان استدامة الأحواض المائية كما تسعى إلى تقديم آليات واضحة للمزارعين والمستثمرين للحصول على الرخص بسهولة وشفافية.

متطلبات الحصول على الرخصة

تشمل متطلبات الحصول على رخصة حفر البئر تقديم دراسة شاملة عن الموقع وتأثير الحفر على البيئة يجب أيضا توفير بيانات حول مستوى المياه الجوفية في المنطقة هذه المتطلبات ستسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية سليمة.

تحديات التنفيذ

تواجه هذه الضوابط تحديات متعددة، منها نقص الوعي والإلمام لدى بعض المزارعين مما قد يؤدي إلى رفض الالتزام بالضوابط الجديدة لذلك يتعين على الجهات المعنية القيام بحملات توعية لتعريف المزارعين بقيمة هذه الضوابط وأهمية الحفاظ على الموارد المائية.

الخطوات القادمة

يتعين على الجهات المعنية البدء في تنفيذ الضوابط الجديدة خلال الأسابيع المقبلة كما سيتم إجراء تقييم دوري لضمان فعالية هذه السياسات ينعكس نجاح هذه الخطوة على تعزيز التنمية المستدامة في البلاد.