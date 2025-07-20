الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «ملتقى الصحة العالمي»، الذي يعد من أكبر الفعاليات الصحية في المنطقة يتوقع أن يجمع هذا الملتقى أكثر من 2000 جهة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركة 500 متحدث يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الرعاية الصحية والبحوث الصحية.

الرياض تستضيف ملتقى الصحة العالمي بمشاركة 2000 جهة و500 متحدث من مختلف الدول

يعتبر هذا الحدث منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء والمختصين في قطاع الصحة سيتيح الملتقى فرصة للتفاعل المباشر مع قادة الصناعة وكل من له علاقة بالصحة العامة ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتطوير سياسات صحية فعالة.

أبرز الفعاليات

ستشمل جدول أعمال الملتقى سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتناول الموضوعات الملحة في مجال الصحة، مثل الابتكار في تكنولوجيا الصحة وتقديم الرعاية المرضية سيتضمن الملتقى أيضًا معارض ستعرض أحدث المنتجات والخدمات الصحية.

فرص التعاون

يسعى الملتقى إلى إنشاء شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة ستتيح هذه الفرص للمؤسسات الصحية تبادل الأفكار وتطوير مشروعات مشتركة تعزز من جودة الرعاية الصحية.

موعد الملتقى

من المقرر أن يبدأ ملتقى الصحة العالمي في الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن يجذب أعدادا كبيرة من المشاركين من داخل وخارج المملكة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الصحة.