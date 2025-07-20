الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد القطاع الصحي في المملكة من الركائز الأساسية في رؤية 2030، حيث تولي الحكومة اهتمامًا بالغًا بالكفاءات الطبية من خلال تقديم حوافز مالية عادلة ومحفزة . وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن تفاصيل سلم رواتب الأطباء لعام 2025، والذي يختلف حسب الجهة الحكومية التي يعمل بها الطبيب واذمس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

زيادة جديدة .. السعودية تعلن عن سلم رواتب جديد للأطباء

يعتبر سلم الرواتب النظام الرسمي الذي يحدد مستويات الأجور والتعويضات المالية للأطباء، استنادًا إلى عوامل مثل الخبرة، والرتبة الوظيفية، والتخصص، ونوع الجهة التي يعمل بها الطبيب ويهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة والشفافية بين العاملين، بالإضافة إلى جذب الكفاءات المحلية والدولية نحو القطاع الطبي في المملكة.

تفاصيل رواتب الأطباء حسب الجهات الحكومية



1. وزارة الصحة

الراتب الأساسي: 9.200 ريال سعودي.

بدل النقل: 700 ريال سعودي.

بدل التفرغ: 6.440 ريال سعودي.

بدل السكن: 4.166.6 ريال سعودي.

العلاوة السنوية: 495 ريال سعودي.

التأمينات الاجتماعية (10%): -828 ريال سعودي.

خصم ساند (1%): -92 ريال سعودي.

الإجمالي الشهري: 15.420 ريال سعودي.

نوع العقد: ينتهي بانتهاء فترة التدريب.

2. الخدمة المدنية

الراتب الأساسي: 9.200 ريال سعودي.

بدل النقل: 700 ريال سعودي.

بدل التفرغ: 6.440 ريال سعودي.

بدل السكن: 4.166.6 ريال سعودي.

العلاوة السنوية: 495 ريال سعودي.

التأمينات الاجتماعية (10%): -828 ريال سعودي.

خصم ساند (1%): -92 ريال سعودي.

الإجمالي الشهري: 15.420 ريال سعودي.

نوع العقد: ينتهي بانتهاء فترة التدريب.

3. وزارة الدفاع

الراتب الأساسي: 15.640 ريال سعودي.

بدل النقل: 700 ريال سعودي.

بدل التفرغ: لا يوجد.

بدل السكن: 4.166.6 ريال سعودي.

العلاوة السنوية: 495 ريال سعودي.

التأمينات الاجتماعية (9%): -1.407 ريال سعودي.

خصم ساندينتهي (1%): -156 ريال سعودي.

الإجمالي الشهري: 18.943 ريال سعودي.

نوع العقد: بانتهاء فترة التدريب.

4. وزارة الحرس الوطني

الراتب الأساسي: 15.640 ريال سعودي .

بدل النقل: 700 ريال سعودي.

بدل التفرغ: لا يوجد.

بدل السكن: 4.166.6 ريال سعودي.

العلاوة السنوية: 495 ريال سعودي.

التأمينات الاجتماعية (9%): -1.407 ريال سعودي.

خصم ساند (1%): -156 ريال سعودي.

الإجمالي الشهري: 18.943 ريال سعودي.

نوع العقد: يُجدد سنويًا.

5. التشغيل الذاتي

الراتب الأساسي: 15.640 ريال سعودي.

بدل النقل: 700 ريال سعودي.

بدل التفرغ: لا يوجد.

بدل السكن: 4.166.6 ريال سعودي.

العلاوة السنوية: 495 ريال سعودي.

التأمينات الاجتماعية (9%): -1.407 ريال سعودي.

خصم ساند (1%): -165 ريال سعودي.

الإجمالي الشهري: 18.943 ريال سعودي.

نوع العقد: دائم.

متوسط الرواتب حسب الأنظمة الصحية في السعودية

وزارة الصحة: حوالي 9.200 ريال سعودي.

القطاع العسكري (الدفاع والحرس الوطني): حوالي 10.860 ريال سعودي.

قطاع التشغيل الذاتي: يبلغ متوسطه 15.640 ريال سعودي.

الخدمة المدنية: حوالي 10.860 ريال سعودي، بالإضافة إلى العلاوة السنوية.

مزايا مالية إضافية للممارسين الصحيين في المملكة

تمنح وزارة الصحة السعودية الأطباء والعاملين في المهن الصحية مجموعة من المزايا المالية الإضافية التي تشمل: