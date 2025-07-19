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أحمد جودة - القاهرة - توفي الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود الشهير بـ "الأمير النائم"، يوم السبت بعد 20 عاما من البقاء في حالة غيبوبة داخل أحد المراكز الطبية المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بعد أكثر من 20 عاما في غيبوبة إثر حادث سير مأساوي

ونعى الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز نجله عبر منصة "إكس"، قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم".



وولد الأمير الوليد في أبريل 1990، وكان من الطلبة المتفوقين في الكلية العسكرية قبل أن يصاب في حادث سير مروع عام 2005 ليدخل بعدها في غيبوبة لأكثر من عشرين عاما