الرياض - كتبت رنا صلاح - يهتم المستوردون وتجار العملة في مصر بشكل كبير بمتابعة سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة وسوق العملات المتقلب . ويزداد التساؤل يومًا بعد يوم حول مستقبل الجنيه المصري: هل سيواصل الهبوط؟ أم سيحقق صعودًا مفاجئًا يعزز مكانته بين العملات الأجنبية؟ في هذا التقرير، نستعرض آخر تحديث لأسعار الصرف في أبرز البنوك المصرية ليوم السبت الموافق 19 يوليو 2025 مطبذس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ارتفاع جنوني لسعر الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الجنيه المصري لهذا السبب المفاجئ .. ويتخطى الجنيه هذا الحاجز لأول مرة في تعاملات اليوم !

نعرض لكم فيما يلي أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أشهر البنوك العاملة في مصر:

البنك الأهلي المصري: شراء 8.19 جنيه – بيع 8.21 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB: شراء 8.18 جنيه – بيع 8.24 جنيه

كريدي أجريكول: شراء 8.16 جنيه – بيع 8.25 جنيه

المصرف العربي الدولي: شراء 8.21 جنيه – بيع 8.24 جنيه

بنك الاستثمار العربي: شراء 8.20 جنيه – بيع 8.25 جنيه

بنك مصر: شراء 8.19 جنيه – بيع 8.21 جنيه

بنك أبوظبي الإسلامي: شراء 8.22 جنيه – بيع 8.23 جنيه

بلوم مصر: شراء 8.03 جنيه – بيع 8.16 جنيه

بنك قناة السويس: شراء 8.18 جنيه – بيع 8.24 جنيه

إيجي بنك: شراء 8.17 جنيه – بيع 8.24 جنيه

بنك التعمير والإسكان: شراء 8.21 جنيه – بيع 8.24 جنيه

بنك الكويت الوطني: شراء 8.00 جنيه – بيع 8.24 جنيه

بنك التنمية الصناعية: شراء 8.11 جنيه – بيع 8.21 جنيه

بنك المشرق: شراء 8.13 جنيه – بيع 8.24 جنيه

بنك البركة: شراء 8.03 جنيه – بيع 8.24 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 8.19 جنيه – بيع 8.24 جنيه

المصرف المتحد: شراء 8.95 جنيه – بيع 8.25 جنيه

ميد بنك: شراء 7.97 جنيه – بيع 8.25 جنيه

البنك العقاري المصري العربي: شراء 8.01 جنيه – بيع 8.24 جنيه

ساب بنك: شراء 8.09 جنيه – بيع 8.24 جنيه

البنك الأهلي الكويتي: شراء 8.22 جنيه – بيع 8.24 جنيه

بنك القاهرة: شراء 8.19 جنيه – بيع 8.24 جنيه

سعر الدولار اليوم السبت 19-7-2025 مقابل الجنيه المصري

أما بالنسبة إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فقد بلغ متوسط سعر الشراء في مختلف البنوك نحو 30.85 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع حوالي 30.95 جنيهًا.

كم يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي اليوم؟

بلغ سعر الشراء 8.22 جنيه، وسعر البيع 8.24 جنيه.

ما هو سعر الريال في ساب بنك بتاريخ 19 يوليو 2025؟

سجل الريال السعودي سعر شراء 8.09 جنيه، وسعر بيع 8.24 جنيه.

ما متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك؟

متوسط سعر الشراء بلغ 30.85 جنيه، بينما سجل سعر البيع 30.95 جنيه.

تحليل سوق العملات وتأثيره على الجنيه المصري

يتأثر سعر الجنيه المصري أمام الريال السعودي والدولار الأمريكي بعوامل اقتصادية متعددة مثل معدلات التضخم، والسياسات النقدية، وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب حركة الاستيراد والتصدير. وتُظهر المؤشرات أن الاستقرار النسبي الحالي قد يشهد تقلبات مفاجئة بناءً على تغيرات السوق العالمية.