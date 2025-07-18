الرياض - كتبت رنا صلاح - يشكل حساب المواطن واحدة من أهم برامج الدعم المميزة التي يتم تقديمها من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين بشكل عام، حيث تشكل خدمات الدعم المقدمة من البرنامج مساندة قوية ومميزة للمواطنين والاسر السعودية بشكل عام، ويذكر أن موعد صرف الدعم قد يتغير على أساس بعض العوامل المؤثرة التي قد تؤدي إلى تأخير موعد الصرف أو تبكيره، وسنقوم من خلال موقع سعودي اون بعرض وتوضيح تفاصيل تحديد موعد صرف حساب المواطن الدفعة 93 وشروط الدعم للمستفيدين الجدد.

بعد اجتماع مجلس الوزراء.. تحديد موعد صرف حساب المواطن الدفعة 93 وشروط الدعم للمستفيدين الجدد

اهتم العديد من المواطنين السعوديين بشكل عام بالتعرف على تفاصيل تحديد موعد صرف دعم حساب المواطن بشكل عام من أجل التعرف على الموعد المخصص لهم بشكل عام، حيث يمثل الأمر أهمية كبير ترتبط بالوصول إلى موعد صرف الدعم المخصص للمواطينن من أجل رفع الضغوط والاعباء عنهم بشكل عام، ويذكر أن حساب المواطن قد أكد أن موعد صرف الدعم المخصص للدفعة 93 ثابت بدون تغيير.

أي أن الوزارة قد أكدت أن دعم حساب المواطن سيتم تقديمه وصرفه لجميع المواطنين السعوديين في يوم 10 أغسطس بشكل طبيبي دون أي تغيير سواء بالتقديم أو التأخير، وذلك لكون يوم 10 موافق ليوم الأحد، وهو يوم عمل طبيعي لا يتوافق مع أي عطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع، ولذلك لا يوجد داعي لتبكير أو تأخير موعد الصرف الخاص بالدعم ويتم صرفه بشكل طبيعي لجميع المستحقين.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن في المملكة

تساءل العديد من المواطنين السعوديين عن تفاصيل أهم الشروط التي يجب أن يتم استيفائها بشكل كامل من خلال المواطنين لضمان الحصول على دعم حساب المواطن وصرف الدعم الشهري الخاص بهم، وسنقوم بتوضيح أهم هذه الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم مستقل سكنيًا.

يشترط أن يكون المواطن من أصحاب الدخل المتوسط أو المحدود.

ألا يكون المتقدم مواطن حاصل على أملاك توفر له عائد مادي.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم على أرض المملكة بشكل دائم.

ألا يكون لدى المتقدم أي مصدر دخل أو دعم مختلف.

يشترط أن تكون الأسرة من أصحاب الدخل المتوسط ولا يتخطى الدخل الخاص بهم الحد المانع من الحصول على الدعم.

في حالة المواطنات غير السعوديات يجب أن تكون متزوجة من مواطن سعودي.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي عرضنا من خلاله تفاصيل تحديد موعد صرف حساب المواطن الدفعة 93، بالإضافة إلى عرض وتوضيح تفاصيل أهم شروط الحصول على دعم حساب المواطن.