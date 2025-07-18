الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الرسمي عن توقعات الطقس ودرجات الحرارة في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم حيث أكد استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع سنتعرف في هذا المقال على أبرز التفاصيل التي نشرها المركز في تقريره الرسمي شعورت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خلك مستعد .. موجة أمطار لا تهدأ تجتاح السعودية حتى هذا التاريخ!

أوضح مركز الأرصاد أن الفرصة ما تزال قائمة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد إلى بعض مناطق المدينة المنورة. كما أشار إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية ومدينة الرياض.

حالة الطقس في البحر الأحمر

أما بالنسبة للحالة الجوية على البحر الأحمر، فأشار المركز إلى أن الرياح السطحية ستتحرك من الجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي بسرعة تتراوح بين 15 إلى 35 كيلومترًا في الساعة ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر ونصف، مع حالة بحر تتراوح بين خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس في الخليج العربي

أما على الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة تصل إلى 15 – 35 كيلومترًا في الساعة مع ارتفاع للموج مشابه لما هو متوقع في البحر الأحمر أي من نصف المتر إلى متر ونصف وتكون حالة البحر كذلك خفيف إلى متوسط الموج.