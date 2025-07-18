الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة العمل المصرية الثلاثاء عن فتح باب التقديم لـ7 فرص عمل متميزة لدى شركة نظم الخليج للسلامة بالمملكة العربية السعودية وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود الحكومية في تصدير الكفاءات المصرية إلى السوق الخليجي، وفق شروط دقيقة ورواتب محفزة ححخطز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وظائف شاغرة في السعودية براتب 54 ألف جنيه! وظائف فورية وفرص غير مسبوقة

مهندس ميكانيكي – راتب 4000 ريال سعودي

الراتب بالجنيه المصري: حوالي 54,440 جنيهًا شهريًا

الشروط:

خبرة من 5 إلى 8 سنوات.

لا يزيد السن عن 30 سنة.

بكالوريوس هندسة ميكانيكية.

خبرة في التركيبات والصيانة وأنظمة الحريق.

إجادة اللغة الإنجليزية.

رخصة قيادة.

مهارات في إعداد التقارير، المثابرة والطموح.

مهندس كهربائي – راتب 4000 ريال سعودي

نفس الشروط والتفاصيل تقريبًا كما في وظيفة المهندس الميكانيكي، مع اختلاف التخصص إلى الهندسة الكهربائية.

الخبرة في أنظمة الإنذار والحريق مطلوبة.

فني هندسة كهربائية – عدد 2 وظائف، راتب 2500 ريال سعودي

المؤهل: دبلوم صناعي أو ما يعادله.

السن: لا يزيد عن 26 عامًا.

الخبرة: 3-8 سنوات.

الخبرات المطلوبة:

تركيب أنظمة الإنذار وكاميرات المراقبة.

برمجة اللوحات، التمديدات الكهربائية.

أنظمة إطفاء وتحكم ومضخات.

تنفيذ وقراءة المخططات.

رخصة قيادة وإلمام بالإنجليزية.

الطموح والتطور المهني.

فني أجهزة إلكترونية – راتب 2500 ريال سعودي

نفس الشروط تقريبًا كما في فني الهندسة الكهربائية.

مع تركيز أكبر على الإلكترونيات والبرمجة في أنظمة الحريق والمراقبة.

فني صيانة ميكانيكية – راتب 2500 ريال سعودي

دبلوم صناعي أو ما يعادله.

الخبرة تشمل قراءة المخططات وإجراء الإصلاحات.

التركيز على أنظمة إطفاء الحريق وضبط المعايير الفنية.

يشترط الإلمام بالإنجليزية ورخصة قيادة.

سباك – راتب 2500 ريال سعودي

الخبرة في التركيبات والصيانة لأنظمة المياه والحريق.

قراءة المخططات والمواصفات الفنية.

السن لا يتجاوز 26 سنة، ودبلوم صناعي أو ما يعادله.

المهارات المطلوبة تشمل تحديد الأعطال وتنفيذ الشبكات.

آلية التقديم واستمرار استقبال الطلبات

أكدت وزارة العمل أن باب التقديم لا يزال مفتوحًا للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف المعلنة ويفضل التقديم السريع نظرًا لقلة عدد الفرص وتخصصها العالي ويجري التقديم من خلال القنوات الرسمية لوزارة العمل، مع إرفاق السيرة الذاتية والشهادات المطلوبة.