الرياض - كتبت رنا صلاح - حذر منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستوى كارثيًا، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى تقييم مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بمسؤولياته كقوة احتلال.

الأمم المتحدة: غزة تعاني كارثة إنسانية حادة

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن عُقدت في نيويورك مساء الأربعاء، حيث أكد فليتشر أن الاحتلال ملزم قانونيًا بضمان وصول السكان إلى الغذاء والإمدادات الطبية، وهو ما لا يحدث فعليًا على الأرض.



وأشار فليتشر إلى أن المدنيين الفلسطينيين في غزة يتعرضون للموت والإصابة والتهجير القسري، إلى جانب التجريد من الكرامة، وسط انعدام تام للمواد الغذائية الأساسية، ما يضطرهم للمجازفة بحياتهم أثناء محاولات الحصول على الطعام، وقد قُتل بعضهم جراء إطلاق النار عليهم أثناء تلك المحاولات.



كما لفت المسؤول الأممي إلى أن هناك تصريحات علنية من بعض أعضاء حكومة الاحتلال تؤكد نية حرمان الفلسطينيين من الغذاء عمدًا، محذرًا من أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب يُعد جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي. وشدد على أنه لا يمكن التذرع بمواقف سياسية أو أمنية لتبرير انتهاك المبادئ الإنسانية الأساسية.



وأكد فليتشر أن المطالبة بإنهاء تجويع المدنيين في غزة يجب ألا تتعارض مع المطالبة بالإفراج عن جميع الرهائن بشكل غير مشروط، مشددًا على ضرورة التمسك بالقيم الإنسانية في كل الحالات. واختتم بالتأكيد على أهمية محاربة معاداة السامية دون التهاون في تحميل الاحتلال مسؤولياته القانونية وفق المعايير الدولية.