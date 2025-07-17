الرياض - كتبت رنا صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط رياح سطحية قوية قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في عدة مناطق.

الأرصاد: نشاط رياح يثير الأتربة والغبار في مناطق عدة

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه البلاد ظروفا جوية غير مستقرة مع توقعات بتقلبات في الأحوال الجوية.

وينصح الخبراء سكان تلك المناطق بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة والابتعاد عن الأنشطة الخارجية تجنبا للأضرار الصحية.

التوقعات الجوية

تظهر التقديرات الجوية أن هناك فرصا لمزيد من اضطرابات الرياح في الأيام المقبلة، خصوصا في المناطق الصحراوية والمناطق القريبة من السواحل.

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة نتيجة الرياح التي ستساهم في تغيير الأجواء بشكل ملحوظ، مما يزيد من احتمالية انتشار الغبار في الأجواء.

أهمية التحذيرات

تشدد الهيئة على أهمية الالتزام بالتوجيهات لتفادي المخاطر المحتملة الناتجة عن الغبار، لاسيما في المناطق القريبة من المواقع الصناعية أو الإنشائية.

كما تحث الهيئة على متابعة التحديثات المستمرة من مصادر موثوقة لتلقي المعلومات حول الأحوال الجوية.

استعداد المواطنين

من المتوقع أن يكون لتلك الرياح تأثيرات على التنقل العام، لذا يجب على المواطنين تجهيز أنفسهم وتحضير احتياجاتهم قبل الخروج.

من الأمور الهامة هو تجنب الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق والحرص على إغلاق النوافذ للحفاظ على جودة الهواء داخل المنازل.