الرياض - كتبت رنا صلاح - تشارك الصناعات العسكرية السعودية في معرض آيدف 2023، حيث يجسد هذا الحدث أهمية التعاون الدولي في مجال الدفاع المعرض المنعقد في أبوظبي يعكس التوجهات الاستراتيجية للمملكة في تعزيز قدرات صناعتها الدفاعية والترويج لإبداعاتها في هذا المجال يمثل هذا الحدث منصة حيوية للالتقاء بالمعنيين وصناع القرار في الصناعات الدفاعية حول العالم.

الصناعات العسكرية تنظم مشاركة الجناح السعودي في معرض آيدف الدولي

تعكس مشاركة الجناح السعودي في آيدف الرغبة في توسيع آفاق التعاون مع الدول الأخرى تهدف الصناعات العسكرية إلى تبادل المعرفة والخبرات مع الشركات العالمية، مما يسهم في تطوير التقنيات الدفاعيه هذه المبادرة تعكس التزام المملكة بزيادة مستوى جودة منتجاتها الدفاعية وتعزيز الابتكار في هذا القطاع.

عرض القدرات والإبداعات

يشمل الجناح السعودي مجموعة متنوعة من المنتجات الدفاعية المحلية، حيث تعرض الشركات الوطنية أحدث تقنياتها يهدف هذا العرض إلى إبراز القدرة الإنتاجية والتطورات التي طرأت على الصناعات العسكرية بالمملكة، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في التصنيع.

تطلعات المستقبل

تستمر الصناعات العسكرية في العمل وفق رؤية محدثة تتماشى مع متطلبات العصر تعتبر هذه المشاركة في معرض آيدف فرصة قيمة للتعرف على أحدث الاتجاهات في مجال الدفاع والتسلح، مما يعزز قدرة المملكة على البقاء في مقدمة الدول المصنعة للأسلحة.