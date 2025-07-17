الرياض - كتبت رنا صلاح - في عام 2025 ما زالت مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية تحتفظ بمكانتها كإحدى الركائز الأساسية لبناء المجتمع، وفي المقابل، تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بتحسين أوضاع المعلمين ماديًا ووظيفيًا وهذا الاهتمام تجلى في تنظيم دقيق لسلم الرواتب والعلاوات، يراعي الخبرة والدرجة والرتبة التعليمية جلثرذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رسميا .. السعودية تعلن مفاجأة للمعلمين بإلغاء هذا الشرط ورفع سقف الرواتب لمستويات قياسية

في المملكة العربية السعودية ينقسم الهيكل الوظيفي للمعلمين إلى أربع رتب أساسية:

مساعد معلم.

معلم ممارس.

معلم متقدم.

معلم خبير.

مساعد معلم

يُعتبر مساعد المعلم هو المستوى الأول في سلم الوظائف التعليمية وهذه الرتبة مخصصة في الغالب للمعلمين الجدد أو من لم يحصلوا بعد على كامل متطلبات الترقية.

الراتب في المستوى الأول: يبدأ من 5,200 ريال سعودي.

الراتب في المستوى الثاني: يصل إلى 7,000 ريال سعودي.

هذه الفئة تتمتع بعلاوة سنوية معتدلة، وتُمنح بناءً على الدرجة.

العلاوة السنوية: تتراوح من 300 إلى 320 ريال سعودي.

معلم ممارس

المعلم الممارس هو العمود الفقري للعملية التعليمية، ويتوقع منه أداء مهام تدريسية كاملة إلى جانب الإشراف التربوي والتطوير الذاتي المستمر.

الراتب في المستوى الأول: يبدأ من 7,570 ريال سعودي.

الراتب في المستوى الثاني: يصل إلى 10,750 ريال سعودي.

وتزيد العلاوة السنوية تدريجيًا مقارنةً بمساعد المعلم.

العلاوة السنوية: من 500 إلى 520 ريال سعودي.

معلم متقدم

هذه الفئة تضم المعلمين الذين أثبتوا كفاءة عالية واستوفوا اشتراطات الترقية، بما في ذلك الأداء الوظيفي، والتطوير المهني، والحصول على الرخصة التعليمية.

الراتب في المستوى الأول: يبدأ من 9,950 ريال سعودي.

الراتب في المستوى الثاني: يصل إلى 13,190 ريال سعودي.

العلاوات هنا أعلى من الرتب السابقة.

العلاوة السنوية: من 540 إلى 560 ريال سعودي.

معلم خبير

أعلى رتبة في الهيكل التعليمي، وتمنح لمن يمتلكون خبرة طويلة، وكفاءة مثبتة، وإنجازات تعليمية نوعية يعد هؤلاء قادة في الميدان التربوي، سواء من حيث الخبرة أو التأثير.

الراتب في المستوى الأول: يبدأ من 12,650 ريال سعودي.

الراتب في المستوى الثاني: يصل إلى 16,250 ريال سعودي.

العلاوة السنوية: تتراوح بين 600 و620 ريال سعودي، وهي الأعلى بين كل الرتب.

إلغاء شرط العلاوة المرتبطة بالرخصة

من التعديلات الجوهرية التي دخلت حيز التنفيذ في 2025، قرار إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، وهو قرار لاقى ترحيبًا واسعًا بين المعلمين، خصوصًا من هم على رأس العمل.

لم يعد من الضروري الحصول على الرخصة كل عام للاستفادة من العلاوة.

لكن ما زال الحصول على الرخصة المهنية شرطًا أساسيًا للتعيين الجديد أو الترقية من رتبة إلى أخرى.