الرياض - كتبت رنا صلاح - ضمن جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التحول الرقمي، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إطلاق النسخة الجديدة من هوية مقيم . وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات الإدارية للمقيمين، بما يعزز من وصولهم إلى الخدمات الرقمية بكل كفاءة وسرعة ضدكوا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المديرية العامة للجوازات تحدد تاريخ بدء تطبيق النظام الجديد الذي سيحل محل هوية زائر وهوية مقيم في السعودية

تمثل هوية مقيم الذكية تحديثًا جوهريًا لنظام الإقامة التقليدي، حيث تتيح للمقيمين في السعودية التمتع بتجربة أكثر مرونة من خلال بطاقة موحدة ومعتمدة تُستخدم في مختلف التعاملات اليومية. وتؤكد الجوازات السعودية أن إطلاق هذه الهوية يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة، ضمن بيئة رقمية متكاملة.

أبرز مزايا هوية مقيم الجديدة

مدة صلاحية طويلة: تصل إلى خمس سنوات، مما يُقلل الحاجة إلى التجديد السنوي ويُخفف العبء الإداري على المقيمين والجهات الحكومية.

سهولة الاستخدام: تتيح لحاملها الوصول السريع إلى الخدمات الرقمية، وتُعد وثيقة معترف بها في جميع المعاملات الرسمية.

تعزيز التواصل: تُلزم الجوازات المقيمين بتسجيل عنوان "واصل" لتسريع استلام الإشعارات والمستندات الرسمية.

دعم المؤسسات: سيتم مستقبلاً تقديم الخدمات المرتبطة بهوية مقيم إلكترونيًا، مع إمكانية إرسال البطاقة إلى مقر العمل مباشرة دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

إصدار "هوية مقيم" عبر منصة أبشر

لتسهيل الإجراءات على المقيمين، أصبح بالإمكان إصدار هوية مقيم الجديدة عبر منصة أبشر الإلكترونية. وتشمل خطوات الإصدار:

الدخول إلى منصة "أبشر" وتقديم طلب إصدار الهوية.

دفع رسوم الإصدار المحددة لكل فئة:

600 ريال سعودي للعمالة المنزلية.

500 ريال سعودي لأفراد الأسرة فوق 18 عامًا.

التأكد من صحة البيانات المدخلة واستكمال الطلب عبر القنوات الرسمية.

تُغطي الهوية الجديدة جميع فئات المقيمين في المملكة، بما في ذلك العاملين في القطاع الخاص، والعمالة المنزلية، وأفراد الأسر. كما تتيح للمواطنين الاستفادة من بعض خدماتها المرتبطة بإدارة العمالة أو الخدمات المشتركة داخل المنزل.

نقلة نوعية في خدمات المقيمين بالسعودية

يمثل إطلاق هوية مقيم السعودية تطورًا كبيرًا في مسيرة التحول الرقمي بالمملكة. ومع توجه الحكومة نحو رقمنة جميع الخدمات، تصبح هذه الهوية أداة محورية لربط المقيمين بالخدمات الحكومية والمؤسسات الخاصة، مما يعكس التزام المملكة بالارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات الإدارية في آنٍ واحد.