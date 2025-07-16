المرور السعودي يعلن عن مخالفة جديدة تصدم السالرياض - كتبت رنا صلاح -ائقين وتكلفهم آلاف الريالات بسبب الرصيف أو الكتف

الرياض - كتبت رنا صلاح - في بلد يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أعلى معايير السلامة والانضباط المروري، لا مجال للتهاون مع الممارسات التي تهدد حياة الناس وتربك الشوارع وتشوّه النظام ولهذا خرجت الإدارة العامة للمرور السعودي مؤخرًا بتنبيه واضح وصريح: القيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة أو في المسارات الممنوعة تُعد مخالفة جسيمة، تؤثر سلبًا على السلامة العامة، وتستوجب الغرامة فورًا غننلز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

المرور السعودي يعلن عن مخالفة جديدة تصدم السائقين وتكلفهم آلاف الريالات بسبب الرصيف أو الكتف

أولًا لنتفق على التعريفات الكتف هو الجزء الجانبي من الطريق، المخصص للتوقف في الحالات الطارئة فقط، مثل تعطل المركبة أو تعرض أحد الركاب لوعكة صحية أما الرصيف فهو ممر المشاة وليس له أي علاقة بمسار المركبات.

وبالتالي فإن أي مركبة تسير على أحد هذين المسارين بشكل مقصود ترتكب مخالفة صريحة وواضحة، لا تحتمل تأويلاً.

والمسارات الممنوعة تشمل تلك التي حددتها الجهات المختصة لمسارات معينة فقط، مثل مسار الطوارئ، أو المسارات المعاكسة التي يُمنع الدخول إليها.

لماذا يلجأ البعض للقيادة على الكتف أو الرصيف؟

ربما لأسباب تبدو للبعض منطقية، لكنها لا تُبرر الفعل أبدًا:

الزحام المروري: بعض السائقين يعتقد أن له الحق في تجاوز الآخرين بمجرد أن الطريق مزدحم، فينحرف إلى الكتف أو الرصيف ليسبق الجميع.

الاستعجال: مشوار مهم، موعد طائرة، أو رغبة في الوصول قبل غيره… كلها أعذار شخصية لا علاقة لها بالنظام.

الاعتقاد بأن أحدًا لن يراقب: بعضهم يظن أن لا أحد يشاهدني، فلن يُسجل عليّ شيء، وينسى أن الأنظمة الذكية والكاميرات ترصده بدقة.

التمرد على النظام: وهي فئة لا تبحث عن مبرر أصلًا، بل تتعامل مع الشارع بفكرة افعل ما تريد ما دام لا أحد يوقفك، وهذا أخطر ما في الأمر.

ما أضرار هذه التصرفات على السلامة العامة؟

قد يرى البعض أن السير على الرصيف أو الكتف لا يُلحق الضرر بأحد، لكنه في الواقع يتسبب في أذى حقيقي، للأسباب التالية:

تشتيت انتباه السائقين

حين يرى سائق سيارة أخرى تمر بجانبه من مكان غير مخصص، يتشتت ذهنه للحظة: هل عليه أن يتفاداها؟ هل هي في مساره؟ هل هناك خطر؟ هذه اللحظة كافية لوقوع حادث.

تعطيل سيارات الطوارئ

أكتاف الطريق مخصصة لمرور الإسعاف والدفاع المدني والشرطة، وليس للمستعجلين وجود السيارات عليها يعني إعاقة إنقاذ حياة شخص آخر.

دهس ال

حين يرى سائق أن غيره خالف دون عقوبة، يقلده ومع الوقت تصبح المخالفة مقبولة مجتمعيًا، وينهار احترام النظام.

مشاة

السير على الرصيف قد يتسبب في سحق أحد المارة، خصوصًا الأطفال أو كبار السن، الذين لا يتوقعون مرور مركبة من مكانهم.

نشر الفوضى في الطرق

ما العقوبة المحددة لهذه المخالفات؟

بحسب لائحة الجزاءات المرورية السعودية، فإن القيادة على الكتف أو الرصيف أو المسار الممنوع تُعد مخالفة مرورية من الفئة الرابعة، وتُفرض عليها غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 ريال سعودي.

والجدير بالذكر أن الغ رامة ليست هي العقوبة الوحيدة، بل يمكن أيضًا: