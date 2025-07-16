الرياض - كتبت رنا صلاح - لم تعد المنافسة تُقاس فقط بعدد الرحلات أو حجم الأسطول، بل بمستوى الانضباط، وصرامة الالتزام بالمعايير الدولية، وسلامة الركاب من لحظة الحجز حتى الوصول ومن هذا المنطلق تواصل الخطوط الجوية السعودية ترسيخ مكانتها كإحدى أقوى شركات الطيران في الشرق الأوسط والعالم العربي، عبر قرارات مدروسة وإجراءات لا تقبل التهاون شخغصح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إلغاء الرحلات في اللحظات الأخيرة .. شرط جديد للمسافرين على الخطوط السعودية ويمنعهم من السفر

تُعتبر الخطوط السعودية الناقل الرسمي للمملكة منذ تأسيسها عام 1945، حين بدأت بطائرة وحيدة من طراز DC-3 ومنذ ذلك الحين لم تتوقف عن التوسع والتحديث، حتى بات أسطولها اليوم يضم أكثر من 215 طائرة حديثة من طرازات متعددة، مثل بوينج وإيرباص، تلبي مختلف احتياجات الرحلات الداخلية والدولية، الاقتصادية ورجال الأعمال.

ولم يأتي التصنيف المتقدم الذي حظيت به عبثًا، فقد نالت الشركة تصنيف “خمس نجوم” من APEX، إلى جانب شهادات اعتماد دولية تؤكد التزامها الصارم بالجودة، والكفاءة، ومعايير السلامة.

شرط جديد يعيد المسافرين من المطار

في خطوة تنظيمية هامة بدأت الخطوط الجوية السعودية مؤخرًا في تطبيق شروط جديدة للسفر، تنص بوضوح على ضرورة الالتزام بعدد من التعليمات قبل الوصول إلى المطار وقد تم بالفعل إرجاع عدد من المسافرين بسبب الإخلال بهذه الشروط، ما دفع الكثيرين لإعادة النظر في روتين السفر المعتاد لديهم.

الشركة لم تتراجع عن تطبيق هذه الإجراءات، بل أكدت عبر حساباتها الرسمية أن السلامة والانضباط مقدمين على أي اعتبارات أخرى، وأن كل راكب مسؤول عن توفير الوثائق والاستيفاء الكامل للشروط قبل التوجه إلى المطار.

ما هي أبرز الشروط الجديدة للسفر؟

الحالة الصحية عبر "توكلنا" يجب على كل مسافر إثبات حالته الصحية من خلال تطبيق "توكلنا"، سواء كان محصنًا، أو معفيًا، أو من الفئات غير الملزمة باللقاح بدون ذلك، لن يتم السماح له بدخول صالة المغادرة.

وجود حجز مؤكد سواء تم الحجز إلكترونيًا أو باستخدام تذكرة ورقية، يجب أن يكون الحجز فعالًا ومؤكدًا.

إثبات الهوية الرسمي